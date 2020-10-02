Внешний фон зовет к продажам акций - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов прогнозирует негативное начало фондовых торгов пятницы в России из-за сложившегося внешнего фона. Также специалист отмечает и дивидендные "гэпы" в Сбербанке и ВТБ.

"Сильным сопротивлением по индексу Мосбиржи является отметка 2800 пунктов. До нее осталось пройти 3%. Не исключено, что при ухудшении внешнего фона это сопротивление будет протестировано в пятницу. Его же пробитие вполне может спровоцировать многих инвесторов на закрытие или как минимум сокращение позиций по "стопам", что даст импульс более существенному снижению рынка", - пишет Антонов в комментарии компании.