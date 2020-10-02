Проблемы в корпоративных портфелях банков РФ проявятся к середине 2021г, помощь государства не потребуется - АКРА

Реальная величина проблемной задолженности корпоративных заемщиков на балансах российских банков будет видна к середине 2021 года, значительная прямая поддержка государством банковского сектора не потребуется, помощь может понадобиться только отдельным игрокам, считает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

"Масштаб проблем в корпоративных портфелях банков может в полной мере проявиться с течением времени, учитывая различные сроки погашения кредитов (в том числе после реструктуризации) и неоднородную динамику финансового состояния корпоративных заемщиков. По оценке АКРА, объемы обесцененной задолженности могут достигнуть пиков в середине 2021 года, если в этот период не реализуются негативные для экономики сценарии", - говорится в обзоре агентства.

АКРА проанализировало отчетность 15 наиболее крупных по размеру активов банков РФ за первое полугодие 2020 года по МСФО (за исключением банка "Траст"), на них приходится 80% активов сектора.

Объем дополнительных резервов, который может быть создан этими банками, оценивается агентством в сумму не менее 650 млрд рублей. Резервы могут быть досозданы без значительного снижения финансовой устойчивости банков, за счет получаемой ими прибыли и имеющегося запаса капитала. АКРА полагает, что даже в сочетании с доформированием резервов по розничным ссудам средние показатели достаточности капитала этой группы банков не должны снизиться более чем на 1,6 процентного пункта (п.п.).

"Необходимости в значительной прямой поддержке банков со стороны государства возникнуть не должно, а потребоваться она может лишь отдельным (наименее устойчивым) финансовым институтам. При этом агентство не исключает возможности продления регуляторных послаблений в части признания кредитов проблемными и формирования резервов", - отмечает АКРА.

Агентство обращает внимание на то, что значительный прирост резервов по проблемным и потенциально проблемным ссудам был зафиксирован в первом квартале, до момента проявления в полной мере негативных тенденций в деятельности компаний. Отчасти этот рост был обусловлен динамикой валютных курсов, но также свидетельствовал о том, что банками была начата подготовка к возможным последствиям нарастающих проблем в экономике (на фоне падения нефтяных цен и роста рисков пандемии) и потенциальному обесценению части корпоративного ссудного портфеля, считает АКРА.

Во втором квартале 2020 года реальная картина качества портфелей могла быть отчасти искажена из-за принимаемых банками мер по масштабной реструктуризации кредитов, подчеркивает агентство.