Рубль вечером растерял рост к доллару и евро на новом витке санкционной темы и упавшей нефти

Москва. 1 октября. Доллар сократил потери, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растерял весь рост первой половины дня и почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 77,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,09 руб./EUR1, подорожав на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,4 копейки - до 83,62 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня на очередном расширении антироссийских санкций. В четверг вечером стало известно, что Совет ЕС расширил список антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами.

Данные опубликованы в "Официальном журнале" ЕС.

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".

Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Кроме того, в Брюсселе в четверг стартовало двухдневное специальное заседание Европейского совета (1-2 октября), на котором будут обсуждаться ситуация в Белоруссии, отравление российского оппозиционера Алексея Навального и нагорно-карабахский конфликт.

Снижение цен на нефть эталонных марок в четверг вечером значительно усилилось на фоне опасений по поводу спроса, так как трейдеры боятся негативного влияния новых карантинных мер. Помимо этого, давление на нефтяной рынок оказывает информация о росте добычи в Ливии.

Правительство Испании и власти автономного сообщества Мадрид достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Власти Франции в четверг также могут объявить о новых ограничительных мерах, пишет MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг упала на 4,26% - до $40,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 4,95% - до $38,23 за баррель.

Ранее в четверг поддержку рублю оказывали решение правительства РФ обязать как минимум три российские госкомпании ("Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) ) держать размер валютных активов не выше определенного исторического уровня, а также начало дополнительных продаж Банком России валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER).

"По нашим оценкам, в октябре из-за снизившихся цен на нефть Минфин увеличит объем операций по продаже валюты на рынке до 100-110 млрд рублей после 54 млрд рублей в сентябре, а с учетом дополнительных продаж от ЦБ, которые также стартуют в октябре и составят 2,9 млрд рублей в день, дневной объем операций достигнет 7,4-7,9 млрд рублей, что в три раза больше чем в предыдущем месяце и позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Более того, госкомпании начнут сокращать валютные активы, что также позитивно для валютного рынка", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 28 и 29 сентября продавал валюту в рамках бюджетного правила на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту в целом на 12,4 млрд рублей.

Банк России с 1 октября 2020 года приступает к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка. Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила.

Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 2,9 млрд рублей.

Банк России, учитывая объем этих операций и равномерный характер их проведения, не ожидает существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 октября на 1,5073 рубля, до 77,2774 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,7065 рубля, до 90,7237 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 1,1996 рубля по отношению к среде и составил 77,2563 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 96,67 копейки и составил 77,31 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 104,717 млн, из которых $615,25 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 489,467 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,4348 рубля, до 90,7264 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 96,77 копейки и составил 90,7598 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR405,576 млн, из которых EUR134,611 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR270,965 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 б.п. - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась по сравнению со средой - 4,5% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых.