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01 октября 2020 года 19:40

Рынок акций РФ закрылся в четверг умеренным снижением вслед за нефтью и на опасениях возможных новых санкций

Москва. 1 октября. Российский рынок акций, пытавшийся в течение дня балансировать между ростом и падением, закрылся в четверг умеренным снижением основных индексов вслед за упавшей нефтью и на опасениях новых антироссийских санкций, которые могут быть объявлены в ходе двухдневного саммита ЕС.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2889,8 пункта (-0,55%), индекс РТС - 1174,49 пункта (-0,34%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,6%. При этом рубль укрепился до 77,52 руб./$1 против 77,63 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" в среду.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Вместе с тем подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели на торгах "Мосбиржи" более чем на 7% на новостях о том, что совет директоров компании 5 октября рассмотрит вопрос о реализации ценных бумаг общества, однако к закрытию дневных торгов они растеряли большую часть роста. Ранее сообщалось, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа приобрел 500 тыс. собственных обыкновенных акций. Количество голосующих акций, которые оказались в собственности компании после приобретения - 1 млн 79,979 тыс. акций. В июле "Сургутнефтегаз" по решению Сургутского городского суда приобрел 218,379 тыс. собственных обыкновенных акций. В конце прошлого года на фоне взлета своих котировок "Сургутнефтегаз" активизировал борьбу за бесхозяйные акции и подал несколько исков о зачислении на свой баланс таких бумаг.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивному открытию торгов на российском рынке способствовала, прежде всего, благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок. В частности, европейские фондовые индикаторы выросли в начале торгов 1 октября на 0,2-0,8%. Однако ближе к вечеру индексы растеряли большую часть утренних достижений, а некоторые индикаторы ушли даже в минус. В совокупности с заметно упавшей нефтью и опасениями, что в ходе двухдневного (1-2 октября) саммита ЕС могут быть озвучены новые антироссийские санкции, участники российского фондового рынка активизировали продажи акций, что и привело к умеренному снижению индексов.

Падение цен на нефть в четверг вечером усилилось на фоне опасений по поводу спроса. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в четверг составила $40,13 за баррель, что на 5,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени упали на 5,9% - до $37,85 за баррель. Трейдеры опасаются влияния новых карантинных мер на нефтяной спрос.

Правительство Испании и власти автономного сообщества Мадрид достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Власти Франции в четверг также могут объявить о новых ограничительных мерах. Помимо этого, давление на нефтяной рынок оказывает информация о росте добычи в Ливии. Во вторник возобновилась добыча на ливийском месторождении Сарир, пишет Bloomberg. Пока производство составляет 30 тыс. б/с, однако может быть увеличено до 200 тыс. б/с.

Вместе с тем американские фондовые индексы демонстрируют в начале торгов в четверг повышение на 0,4-1,1% на ожиданиях принятия нового пакет мер поддержки экономики США. Палата представителей Конгресса США отложила голосование по предложенному демократами пакету объемом $2,2 трлн, чтобы провести дополнительные переговоры, что некоторые считают признаком возможного прогресса, пишет CNBC. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли вновь призвали власти США к дополнительной поддержке экономики страны.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 26 сентября, составило 837 тыс. человек по сравнению с 873 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали менее значительного снижения показателя - до 850 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Доходы населения США в августе сократились на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Между тем расходы американцев увеличились на 1%. Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 2,4% и повышения второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Как считает директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков, волатильность на мировых рынках капитала остается достаточно высокой из-за неопределенности с принятием нового пакета бюджетных стимулов в США. Еще один риск для глобальных рынков представляют приближающиеся президентские выборы в Соединенных Штатах, в преддверии которых уже наблюдается сокращение позиций в акциях некоторыми крупными игроками. "Российские наиболее ликвидные бумаги сегодня торгуются в небольшом минусе. Беспокойство вызывают акции "Газпрома", которые подошли к достаточно сильной поддержке. Есть вероятность выкупа бумаг со стороны "быков". Но если пробьем текущий уровень, импульс к снижению будет достаточно мощный, и это может сильно повлиять на российские индексы. При этом акции Сбербанка держатся относительно стабильно, но уже завтра нас ждет заметный дивидендный гэп вниз", - полагает Кабаков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в четверг российские фондовые индикаторы открылись вверх на позитивном внешнем фоне. "Индекс РТС приближался к недельной вершине, но затем у нас началась нисходящая коррекция, вызванная умеренным ухудшением ситуации на мировых рынках. В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены повышались, реагируя на сообщение главы администрации Белого дома о том, что президент США продлил свое предложение о стимулировании более чем на $1,5 трлн. Инвесторы надеются, что удастся найти компромисс по этому вопросу до ноябрьских выборов. Вместе с тем нефтяные цены оказались под давлением и во второй половине торгов испытали сильное падение. На этом фоне российские фондовые индикаторы сдали позиции, обновив дневные минимумы", - отмечает Бабин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, второй день подряд основное внимание рынка обращено на российский рубль, рост которого оказывает давление на рублевые цены акций. Еще одним потенциалом дальнейшего укрепления нацвалюты является снижение геополитической премии в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. В четверг днем появилось совместное заявление президентов РФ, Франции и США, которое требует от сторон конфликта прекратить боевые действия и немедленно сесть за стол переговоров. Данное событие, по сути, снижает до минимума риски участия РФ в конфликте, если не будет прямого нападения на территорию Армении, а также риски каких-либо рестрикций со стороны условного Запада. Соответственно, снижение геополитической премии способно укрепить курс рубля еще на 3-5%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основной дневной сессии четверга составил 74,03 млрд рублей (из них 15,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 9,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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