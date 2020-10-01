Цены евробондов РФ в четверг немного подросли на ожиданиях нового стимулирования американской экономики
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла по отношению к закрытию 30 сентября на 81 базисный пункт и составила 116,13% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (снижение на 25,5 базисного пункта по отношению к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,8 базисного пунктов, опустившись до отметки 102,09% от номинала (доходность повысилась на 0,6 пункта и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 26,1 базисного пункта, составив 188,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 110,2 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,99% от номинала (доходность снизилась на 5,6 пункта - до 3,36% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году увеличились на 88,3 базисного пункта, поднявшись до 135% от номинала (доходность уменьшилась на 4,8 пункта и составила 3,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12,4 базисного пункта, до 114,98% от номинала (доходность уменьшилась на 2,5 базисного пункта, до 1,94% годовых), с погашением в 2023 году - увеличились на 1,2 базисного пункта, до 110,03% от номинала (их доходность снизилась на 1,3 пункта и составила 1,39% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 130,5 базисного пункта, подорожав до 134,06% от номинала (доходность уменьшилась на 6,1 базисного пункта и составила 3,32% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году поднялся в цене на 27,8 базисного пункта - до 113,07% от номинала (доходность снизилась на 4,4 пункта, до 2,15% годовых).
Как рассказал в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора по активным операциям ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков, в четверг рынок российского валютного государственного долга продолжал демонстрировать довольно сдержанную динамику. "В целом, короткие бумаги торговались практически без изменений, средне- и долгосрочные - чуть выше уровней закрытия среды. Ничего особо интересного ни на первичных, ни на вторичных торгах вновь не происходило, активность остается на невысоком уровне. Все то же самое, что и в предыдущие дни - особых идей для покупок нет, доходности низкие. Все, кто хотели купить бумаги российского валютного госдолга, купили их ранее и пока не особо стремятся от них избавляться. Полагаем, что сниженная активность в отсутствие каких-либо серьезных новостей будут продолжаться на российском валютном рынке", - подчеркивает Шиленков.