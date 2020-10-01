Цены евробондов РФ в четверг немного подросли на ожиданиях нового стимулирования американской экономики

Москва. 1 октября. Котировки средне- и долгосрочных российских еврооблигаций подрастают в четверг, краткосрочные бумаги демонстрируют чуть менее заметную позитивную динамику. Инвесторов не оставляют надежды на принятие новой программы стимулирования экономики США, которая должна способствовать преодолению последствий эпидемии коронавируса. Тем временем американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка снижаются к предыдущему закрытию, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла по отношению к закрытию 30 сентября на 81 базисный пункт и составила 116,13% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (снижение на 25,5 базисного пункта по отношению к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,8 базисного пунктов, опустившись до отметки 102,09% от номинала (доходность повысилась на 0,6 пункта и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 26,1 базисного пункта, составив 188,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 110,2 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,99% от номинала (доходность снизилась на 5,6 пункта - до 3,36% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году увеличились на 88,3 базисного пункта, поднявшись до 135% от номинала (доходность уменьшилась на 4,8 пункта и составила 3,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12,4 базисного пункта, до 114,98% от номинала (доходность уменьшилась на 2,5 базисного пункта, до 1,94% годовых), с погашением в 2023 году - увеличились на 1,2 базисного пункта, до 110,03% от номинала (их доходность снизилась на 1,3 пункта и составила 1,39% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 130,5 базисного пункта, подорожав до 134,06% от номинала (доходность уменьшилась на 6,1 базисного пункта и составила 3,32% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году поднялся в цене на 27,8 базисного пункта - до 113,07% от номинала (доходность снизилась на 4,4 пункта, до 2,15% годовых).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора по активным операциям ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков, в четверг рынок российского валютного государственного долга продолжал демонстрировать довольно сдержанную динамику. "В целом, короткие бумаги торговались практически без изменений, средне- и долгосрочные - чуть выше уровней закрытия среды. Ничего особо интересного ни на первичных, ни на вторичных торгах вновь не происходило, активность остается на невысоком уровне. Все то же самое, что и в предыдущие дни - особых идей для покупок нет, доходности низкие. Все, кто хотели купить бумаги российского валютного госдолга, купили их ранее и пока не особо стремятся от них избавляться. Полагаем, что сниженная активность в отсутствие каких-либо серьезных новостей будут продолжаться на российском валютном рынке", - подчеркивает Шиленков.