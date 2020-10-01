Снижение геополитической премии способно укрепить курс рубля ещё на 3%-5% - "Открытие Брокер"

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, у рубля появляются поводы для укрепления ещё на 3%-5% из-за сокращения геополитической премии в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Днём в четверг появилось совместное заявление президентов РФ, Франции и США, которое требует от сторон конфликта прекратить боевые действия и немедленно сесть за стол переговоров. Данное событие, по сути, снижает до минимума риски участия РФ в конфликте, если не будет прямого нападения на территорию Армении, а также риски каких-либо рестрикций со стороны условного Запада. Соответственно, снижение геополитической премии способно укрепить курс рубля ещё на 3%-5%. Также на рубль работал американский доллар, который вновь слабел на фоне роста надежд на принятие нового пакета экономической поддержки в США", - отмечает эксперт инвесткомпании.