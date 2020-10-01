Ожидается повышенный спрос на новые бонды Альфа-банка - "Велес Капитал"

"Велес Капитал" ожидает повышенного спроса инвесторов на новые облигации Альфа-банка, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Юрия Кравченко.

Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+/AA+(RU)/ruAA+) с 1 по 5 октября проводит сбор заявок на облигации серии 002Р-07 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения 447 дней. Ориентир купона по выпуску установлен на уровне 5,10-5,30% годовых, что предполагает доходность на уровне 5,17-5,38% годовых.

"Объявленный ориентир доходности по выпуску предлагает премию к G-кривой на уровне 78-106 бп (при модифицированной дюрации), что, в свою очередь, по нашим оценкам, не предполагает премии к кривой доходности собственных выпусков эмитента, в том числе и к последнему размещенному (в начале июня) займу серии 002Р-06. Тем не менее, ожидаем повышенного спроса инвесторов на новые облигации эмитента подобного уровня", - отмечает Кравченко.