Рубль днем продолжает активно укрепляться к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Москва. 1 октября. Доллар и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине, восстанавливая позиции после падения по итогам сентября, на фоне внешнего позитива.

Курс доллара США составил 77,14 руб./$1 в 15:01 МСК, что на 49,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,73 руб./EUR1, подешевев на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,83 копейки - до 83,25 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 октября на 1,5073 рубля, до 77,2774 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,7065 рубля, до 90,7237 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает подрастать к доллару и евро на дневных торгах, корректируясь вверх после падения по итогам сентября благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и надеждам на дополнительное стимулирование экономики США. Улучшение настроений инвесторов связано также с отсутствием ухудшения информационного фона по теме антироссийских санкций и военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать решение правительства РФ обязать как минимум три российские госкомпании ("Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) ) держать размер валютных активов не выше определенного исторического уровня, а также начало дополнительных продаж Банком России валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER).

Надежды на принятие стимулов в США растут, несмотря на то, что спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин накануне не сумели заключить соглашение относительно пакета мер помощи экономики. Переговоры продолжатся на фоне попыток выработать меры, которые одобрили бы обе палаты Конгресса.

В среду Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета стимулирующих мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. "Я скажу, что мы собираемся предпринять еще одну серьезную попытку, чтобы сделать это, и думаю, мы надеемся, что сможем что-то сделать", - сказал Мнучин, которого цитирует CNBC.

Позитивные настроения участников рынка поддерживаются также сообщениями, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном бюджете, обеспечивающий финансирование правительства до 11 декабря 2020 года. Законопроект был подписан Трампом спустя час после завершения срока действия предыдущего документа, определявшего порядок выполнения федерального бюджета до 1 октября.

Принятие этого законопроекта снимает с повестки дня проблему финансирования государственных учреждений США на период до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. Законодатели надеются, что смогут утвердить программу финансирования правительства на год в декабре, однако отмечают, что это будет зависеть от политического климата.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотрит возможность использования более гибкого подхода к инфляции, к которому ранее обратилась Федеральная резервная система (ФРС), заявила председатель ЕЦБ Кристина Лагард в ходе видеоконференции в среду. "Целесообразность использования этого подхода может быть оценена" в рамках стратегического пересмотра политики, проводимого ЕЦБ, отметила она.

Европейский ЦБ впервые говорит о готовности рассмотреть возможность изменения подхода к инфляции, пишет газета Financial Times.

ФРС в конце августа одобрила новую стратегию, предусматривающую "гибкую форму" таргетирования инфляции. При сохранении долгосрочной цели инфляции на уровне 2% американский ЦБ будет стремиться к обеспечению средней инфляции в 2% за определенный период и готов использовать денежно-кредитную политику для достижения инфляции немного выше 2% после периодов, когда она долгое время была ниже 2%.

Тем временем, в Брюсселе в четверг стартует двухдневное специальное заседание Европейского совета (1-2 октября). Среди прочих вопросов повестки дня лидеры стран ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии, предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального и нагорно-карабахский конфликт.

Международная тематика запланирована на первый день встречи ЕС на высшем уровне. "В конце заседания (1 октября - ИФ) мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию", - написал председатель Европейского совета Шарль Мишель главам государств и правительств стран ЕС в письме-приглашении на саммит Евросоюза.

"На фоне отсутствия выраженного внешнего негатива, рубль отыграл часть потерь последних недель - в первой половине четверга за доллар дают около 77,1 рублей после выхода на первый план локальных факторов. По нашим оценкам, в октябре из-за снизившихся цен на нефть Минфин увеличит объем операций по продаже валюты на рынке до 100-110 млрд рублей после 54 млрд рублей в сентябре, а с учетом дополнительных продаж от ЦБ, которые также стартуют в октябре и составят 2,9 млрд рублей в день, дневной объем операций достигнет 7,4-7,9 млрд рублей, что в три раза больше чем в предыдущем месяце и позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Более того, госкомпании начнут сокращать валютные активы, что позитивно для валютного рынка. Поэтому в отсутствие ухудшения санкционной риторики мы ждем умеренного укрепления рубля, курс доллара в позитивном сценарии может снизиться до 76 руб./$1. При этом на данный момент мы не видим поводов для роста курса выше 79-80 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Правительство предписало госкомпаниям-экспортерам ограничить объем чистых валютных активов на счетах уровнем не выше, чем на 1 октября 2018 года. По нашему мнению, эта мера вряд ли окажет влияние на рубль (за исключением некоторого психологического), т.к. крупнейшие государственные экспортеры не обладают избыточными запасами иностранной валюты, а судя по оборотам валютного рынка, они достаточно активно ее продают. Объем валюты на счетах до востребования и депозитах "Газпрома" и "Роснефти" в последние два года существенно снизился, тогда как уровень валютного долга почти не изменился. Эта директива со стороны правительства может быть мерой предосторожности, и, вероятно, призвана вселить дополнительную уверенность в участников рынка", - в свою очередь полагают аналитики Sberbank CIB.

"Наличие таких факторов, как отсутствие эскалации геополитической напряженности, возвращение иностранных инвесторов в активы EM и снижение волатильности на мировом рынке нефти, окажет поддержку рублю позволив национальной валюте продолжить курс на укрепление. Кроме этого, фундаментальные преимущества России среди развивающихся рынков (низкие госдолг и инфляция, лучшая динамика ВВП) сохраняются. Наш прогноз по курсу пары "доллар-рубль" на четверг 76,50 - 77,50 руб./$1", - говорит директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Цены на нефть в четверг снижаются после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 1,51% - до $41,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,72% - до $39,53 за баррель.

В сентябре Brent подешевела на 9,6%, по итогам второго квартала - на 0,5%, WTI снизилась в цене на 5,6% за месяц и выросла на 2,4% за квартал.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать ситуация с распространением коронавируса и информация о росте добычи в Ливии.

Во вторник возобновилась добыча на ливийском месторождении Сарир, пишет Bloomberg со ссылкой на оператора месторождения Arabian Gulf Oil Co. Production. Пока производство составляет 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), однако может быть увеличено до 200 тыс. б/с.

Месторождения на западе страны, включая крупнейшее Аш-Шарара, которое может производить 300 тыс. б/с, остаются закрыты. В целом добыча в стране достигла 300 тыс. б/с по сравнению с 80 тыс. б/с в начале месяца, отмечает Bloomberg.

ЦБ РФ 28 и 29 сентября продавал валюту в рамках бюджетного на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту в целом на 12,4 млрд рублей.

Банк России с 1 октября 2020 года приступает к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка. Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила.

Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 2,9 млрд рублей.

Банк России, учитывая объем этих операций и равномерный характер их проведения, не ожидает существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 б.п. - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась по сравнению со средой - 4,5% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых.