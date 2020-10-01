"КИТ Финанс Брокер" положительно оценивает деятельность HeadHunter, но рекомендует покупателям дождаться финрезультатов 3К20

Учитывая восходящую динамику финансовых показателей и высокую рентабельность капитала на уровне 76%, аналитики "КИТ Финанс Брокер" положительно оценивают деятельность HeadHunter, говорится в комментарии инвесткомпании. Однако эксперты рекомендуют не покупать акции после IPO, а дождаться коррекции и финансовых результатов по итогам 3К20г.

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" напоминают, что не так давно на Московской бирже стартовали торги глобальными депозитарными расписками HeadHunter. Торги и расчеты осуществляются в российских рублях, тикер на бирже - HHRU. Free-float составляет 33,8%.

Компания впервые стала публичной в мае 2019 г. после IPO на американской бирже NASDAQ. Тогда компанию оценили в $675 млн или $13,5 за акцию, с тех пор котировки выросли на 80%.

Максимальная цена на Московской бирже за несколько дней торгов составила 2018 руб., сейчас цены снизились, но по-прежнему находятся выше цены на момент IPO - 1875 руб.

"Учитывая восходящую динамику финансовых показателей и высокую рентабельность капитала на уровне 76%, мы положительно оцениваем деятельность компании, но из-за высокой конкуренции на рынке, маржинальность HeadHunter может снизиться, что в свою очередь отразиться на динамике котировок. В связи с этим, мы не рекомендуем покупать акции после IPO, а дождаться коррекции и финансовых результатов по итогам III кв. 2020 г.". - указывают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

HeadHunter - один из крупнейших российских интернетсервисов на рынке труда, текущая доля рынка составляет около 60%. Как и полагается IT компаниям, она находится в активной стадии роста. Наблюдается уверенный рост выручки, чистой прибыли и отсутствие дивидендов, так как ресурсы направляются на развитие на международных рынках. Также, по мнению экспертов КИТ, дополнительное привлечение денежных средств необходимо компании для конкуренции в отрасли с дочерними компаниями таких гигантов, как Яндекс и Сбер.