.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "КИТ Финанс Брокер" положительно оценивает деятельность HeadHunter, но рекомендует покупателям дождаться финрезультатов 3К20
.
ГЛАВНОЕ
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3%
ЕБРР ухудшил прогноз роста российской экономики на 2021 год до 3% с 4%. Прогноз падения ВВП по итогам текущего года банк оставил прежним - снижение составит 4,5%
 
С 2023 года ФНБ начнет ощутимо пополняться
Проект федерального бюджета на очередную трехлетку, опубликованный в среду после внесения в Госдуму, подтверждает ставку правительства на финансирование дефицита за счет заимствований: "кубышка" Фонда национального благосостояния останется...
 
Россияне смогут снизить налог на недвижимость
У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20-30%. В личный кабинет на "Госуслугах" предложили рассылать предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир, что позволит до выставления налога оспаривать эту сумму....
 
МФО отмечают снижение средней заявки на микрозаймы
Микрофинансовые организации (МФО) фиксируют снижение средней заявки на микрозаймы. Сезонный всплеск спроса на займы МФО в этом году пришелся на апрель-май, то есть разгар карантина на фоне пандемии. В этот период россияне резко повысили средний чек...
 
01 октября 2020 года 15:47

"КИТ Финанс Брокер" положительно оценивает деятельность HeadHunter, но рекомендует покупателям дождаться финрезультатов 3К20

Учитывая восходящую динамику финансовых показателей и высокую рентабельность капитала на уровне 76%, аналитики "КИТ Финанс Брокер" положительно оценивают деятельность HeadHunter, говорится в комментарии инвесткомпании. Однако эксперты рекомендуют не покупать акции после IPO, а дождаться коррекции и финансовых результатов по итогам 3К20г.

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" напоминают, что не так давно на Московской бирже стартовали торги глобальными депозитарными расписками HeadHunter. Торги и расчеты осуществляются в российских рублях, тикер на бирже - HHRU. Free-float составляет 33,8%.

Компания впервые стала публичной в мае 2019 г. после IPO на американской бирже NASDAQ. Тогда компанию оценили в $675 млн или $13,5 за акцию, с тех пор котировки выросли на 80%.

Максимальная цена на Московской бирже за несколько дней торгов составила 2018 руб., сейчас цены снизились, но по-прежнему находятся выше цены на момент IPO - 1875 руб.

"Учитывая восходящую динамику финансовых показателей и высокую рентабельность капитала на уровне 76%, мы положительно оцениваем деятельность компании, но из-за высокой конкуренции на рынке, маржинальность HeadHunter может снизиться, что в свою очередь отразиться на динамике котировок. В связи с этим, мы не рекомендуем покупать акции после IPO, а дождаться коррекции и финансовых результатов по итогам III кв. 2020 г.". - указывают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

HeadHunter - один из крупнейших российских интернетсервисов на рынке труда, текущая доля рынка составляет около 60%. Как и полагается IT компаниям, она находится в активной стадии роста. Наблюдается уверенный рост выручки, чистой прибыли и отсутствие дивидендов, так как ресурсы направляются на развитие на международных рынках. Также, по мнению экспертов КИТ, дополнительное привлечение денежных средств необходимо компании для конкуренции в отрасли с дочерними компаниями таких гигантов, как Яндекс и Сбер.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    HeadHunter Group


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 октября 2020 года 17:32
Отрицательный импульс потоков ETF для России сохраняется, COVID-19 несет риски для четвертого квартала - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 16:55
Снижение геополитической премии способно укрепить курс рубля ещё на 3%-5% - "Открытие Брокер"
По мнению аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, у рубля появляются поводы для укрепления ещё на 3%-5% из-за сокращения геополитической премии в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Днём в четверг появилось совместное заявление президентов...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 16:23
Ожидается повышенный спрос на новые бонды Альфа-банка - "Велес Капитал"
"Велес Капитал" ожидает повышенного спроса инвесторов на новые облигации Альфа-банка, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Юрия Кравченко. Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+/AA+(RU)/ruAA+) с 1 по 5 октября проводит сбор заявок на облигации серии 002Р-07 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 15:55
Рубль днем продолжает активно укрепляться к доллару и евро на фоне внешнего позитива
Москва. 1 октября. Доллар и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине, восстанавливая позиции после падения по итогам сентября, на фоне внешнего позитива.    читать дальше
.
01 октября 2020 года 15:05
Более рискованные сегменты рынка облигаций США могут стать еще более привлекательными в 4К20 - Julius Baer
Обильное предложение ликвидности центральным банком наряду с политикой нулевой или отрицательной процентной ставки обеспечит дальнейший поток капитала в более рискованные сегменты облигаций, говорится в комментарии Julius Baer. Изоляция рынка облигаций от экономического влияния является ключевым...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 14:40
Рост спроса на флоутеры ОФЗ - признак усиления ожиданий повышения ставок - "Иволга Капитал"
Характер размещения ОФЗ может помочь понять не только объем спроса на новый российский госдолг, но и определить настроения главных его покупателей - российских банков и финансовых организаций, отмечается в комментарии генерального директора "Иволга Капитала" Андрея Хохрина. По сути, прирост спроса...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 14:06
Возможно укрепление рубля к доллару в 4К20 - "УНИВЕР Капитал"
непрогнозируемые возможные антироссийские санкции, но в целом в четвертом квартале можно ждать укрепления рубля - доллар снизится до 75 руб./$1, говорится в комментарии "УНИВЕР Капитала". "В последние два дня рубль укрепляется. На графике USD/RUB есть техническая поддержка 76,4, и она довольно...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 13:45
Неопределенность перспектив утверждения программы мотивации менеджмента Интер РАО, вероятно, разочарует инвесторов - Sber CIB
Неопределенность перспектив утверждения программы мотивации менеджмента "Интер РАО", вероятно, разочарует инвесторов, полагают аналитики Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Как говорится в комментарии аналитиков по итогам презентации...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 13:38
Курс доллара в позитивном сценарии может снизиться до 76 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Аналитики банка "Санкт-Петербург" в отсутствии ухудшения санкционной риторики ждут умеренного укрепления рубля, курс доллара в позитивном сценарии, по их мнению, может снизиться до 76 руб./$1, говорится в комментарии банка. Эксперты отмечают, что на фоне отсутствия выраженного внешнего негатива...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 13:17
Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи - 2900-2925 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи в первой половине торгов четверга снизился несмотря на возобновившееся активное повышение американских фондовых индексов и восстановление цен на нефть. Негативное давление на цены российского рынка продолжает оказывать фактор ужесточения налоговых условий для ТЭК, добычи и...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 12:49
Рубль в четверг, возможно, достигнет 76,7 руб./$1 - Sber CIB
Рубль в четверг продолжит дорожать после резкого падения в предыдущие дни, и его курс, возможно, достигнет 76,7 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB прогнозируют, что в четверг рубль продолжит дорожать...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 12:29
Выплата промежуточных дивидендов может способствовать продолжению роста акций Группы ЛСР - Промсвязьбанк
осстановление спроса на рынке недвижимости и рост цен создают предпосылки для улучшения финансовых показателей "Группы ЛСР" и, как следствие, увеличения дивидендных выплат акционерам, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Выплата промежуточных дивидендов является позитивным сигналом для рынка и может...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 12:04
Интер РАО - интересная компания для инвестиций на долгосрочную перспективу - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что опубликованные в среду, 30 сентября, параметры новой стратегии развития "Интер РАО" были в целом ожидаемы рынком, но поскольку конкретной информации по использованию казначейского пакета акций и повышению доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, не...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 11:57
Рынок акций РФ после позитивного открытия в четверг утром перешел к боковой динамике
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ после позитивного открытия в четверг утром перешел к боковой динамике на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; сформироваться устойчивой тенденции к росту мешают опасения, что на начинающемся 1 октября двухдневном саммите ЕС могут быть озвучены новые антироссийские санкции.    читать дальше
.
01 октября 2020 года 11:33
Рынок акций США сохраняет "бычий" настрой - ITI Capital
есмотря на волатильность, которая отрицательно сказалась на росте в сентябре, S&P 500 и Dow Jones за последние три месяца прибавили 8,5% и 7,6% соответственно, говорится в комментарии ITI Capital. Новая программа поддержки экономики объемом $2,2 трлн, которая пока не утверждена Конгрессом, будет...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.