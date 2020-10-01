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Главная / Мнения аналитиков / Более рискованные сегменты рынка облигаций США могут стать еще более привлекательными в 4К20 - Julius Baer
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01 октября 2020 года 15:05
Более рискованные сегменты рынка облигаций США могут стать еще более привлекательными в 4К20 - Julius Baer
Обильное предложение ликвидности центральным банком наряду с политикой нулевой или отрицательной процентной ставки обеспечит дальнейший поток капитала в более рискованные сегменты облигаций, говорится в комментарии Julius Baer. Изоляция рынка облигаций от экономического влияния является ключевым принципом "финансового подавления", полагает эксперт банка Маркус Алленшпах. Другими словами, доходность облигаций не будет реагировать на достоверные экономические данные или увеличение ожидаемого бюджетного дефицита до тех пор, пока центральный банк готов покупать неограниченный объем государственного долга, чтобы удерживать доходность на низком уровне. "Поток новостей во вторник стал стресс-тестом для этого предположения, - отмечает Алленшпах. - Индекс менеджеров по закупкам для региона Чикаго составил 62,4, превзойдя ожидания рынка на уровне 52,0 пунктов и значение прошлого месяца в 51,2 пункта. Значение выше 50 сигнализирует о расширении, а значение 62 исторически соответствовало росту выше тенденции. Данные ADP, компании по обработке данных для служб занятости, сигнализируют об очередном значительном росте занятости в сентябре и укрепляют ожидания рынка в отношении еще одного повышения количества рабочих мест, которое должно быть опубликовано в пятницу. Ожидаемые продажи жилой недвижимости выросли: прирост на 20,5% хорошо вписывается в картину стабильного рынка жилья, который выигрывает от низких затрат на рефинансирование". По мнению эксперта, не менее важный фактор - фискальная политика США движется в правильном направлении. Президент США Дональд Трамп в последний момент подписал соглашение, позволяющее избежать приостановки работы правительства. Более того, министр финансов США Стивен Мнучин заключил соглашение с лидером фракции большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси о пакете стимулов на сумму 1,5 трлн долл. США, что ближе к требованиям демократов на 2,2 трлн долл. США, чем предложение Сената, контролируемого республиканцами, в размере 0,5 трлн долл. США. "Несмотря на все эти положительные экономические новости и перспективы увеличения бюджетного дефицита, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла лишь с 0,65% до 0,69%. Эта скудная реакция рынка на самый "медвежий" (с точки зрения рынка казначейских облигаций) поток новостей укрепляет наше мнение о том, что рынок казначейских облигаций больше не подвержен влиянию рыночных сил, а является простым отражением намерений Федеральной резервной системы США, по примеру рынка государственных облигаций Японии, где целевые показатели доходности установлены явно. Как следствие, волатильность всех сегментов рынка облигаций, вероятно, продолжит снижаться (не только для государственных облигаций), а с поправкой на риск более рискованные сегменты рынка облигаций станут еще более привлекательными в последнем квартале 2020 года", - резюмирует Маркус Алленшпах.
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