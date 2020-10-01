Неопределенность перспектив утверждения программы мотивации менеджмента Интер РАО, вероятно, разочарует инвесторов - Sber CIB

Неопределенность перспектив утверждения программы мотивации менеджмента "Интер РАО", вероятно, разочарует инвесторов, полагают аналитики Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB.

Как говорится в комментарии аналитиков по итогам презентации стратегии "Интер РАО", совет директоров пока не утвердил программу мотивации менеджмента, и пока этот вопрос, судя по всему, не является для компании приоритетом.

"Компания уже разработала долгосрочную программу мотивации, в которую заложены в качестве ключевых показателей эффективности (KPI) определенные уровни совокупного дохода для акционеров и свободных денежных потоков, а также реализацию стратегических приоритетов. Тем не менее представители менеджмента сообщили, что совет директоров пока не рассматривал эту программу, и дали понять, что ее рассмотрение сейчас, возможно, не вполне уместно. По нашему мнению, участники рынка рассматривали такую программу как один из значимых катализаторов роста котировок, поэтому неопределенность перспектив ее утверждения, вероятно, разочарует инвесторов", - пишут эксперты.