Курс доллара в позитивном сценарии может снизиться до 76 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" в отсутствии ухудшения санкционной риторики ждут умеренного укрепления рубля, курс доллара в позитивном сценарии, по их мнению, может снизиться до 76 руб./$1, говорится в комментарии банка.

Эксперты отмечают, что на фоне отсутствия выраженного внешнего негатива рубль в четверг отыграл часть потерь последних недель после выхода на первый план локальных факторов.

"По нашим оценкам, в октябре из-за снизившихся цен на нефть Минфин увеличит объем операций по продаже валюты на рынке до 100-110 млрд руб. после 54 млрд руб. в сентябре, а с учетом дополнительных продаж от ЦБ, которые также начнутся в октябре и составят 2,9 млрд руб., дневной объем операций составит 7,4-7,9 млрд руб., что в три раза больше чем в предыдущем месяце и позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке, - пишут специалисты банка. - Более того, госкомпании начнут сокращать валютные активы, что позитивно для валютного рынка. Поэтому в отсутствии ухудшения санкционной риторики мы ждем умеренного укрепления рубля, курс доллара в позитивном сценарии может снизиться до 76 руб./$1. При этом на данный момент мы не видим поводов для роста курса выше 79-80 руб./$1".