Утренние прогнозы: преобладание покупок

В четверг утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России, однако в дальнейшем возможно продолжение "боковика".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно позитивный. Рынок акций начнёт новый месяц с небольшого повышения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы с утра четверга вновь торгуются в плюсе, и рынок акций РФ подрастет на открытии вслед за ними. Однако в последние дни мы видим отсутствие четкого тренда как в Америке, так и у нас, поэтому среднесрочным инвесторам лучше "выключить терминал", а у спекулянтов наступил разгар "осенней поры сбора урожая. В целом по рынку не ждем принципиальных изменений по итогам дня. Сильно волатильный боковик будет продолжен".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая сложившийся внешний фон, в начале торгов четверга ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть вчерашние потери и подняться в район 2925 пунктов. В дальнейшем возможно ухудшение настроений на нашем рынке на фоне выхода слабых данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран, что приведет к компенсации большей части роста и возвращению индекса Мосбиржи к уровням закрытия среды".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2910-2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2900, 2890 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию".