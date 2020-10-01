Москва. 1 октября. Рынок акций РФ после позитивного открытия в четверг утром перешел к боковой динамике на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; сформироваться устойчивой тенденции к росту мешают опасения, что на начинающемся 1 октября двухдневном саммите ЕС могут быть озвучены новые антироссийские санкции.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2903,49 пункта (-0,08%), индекс РТС - 1182,53 пункта (+0,34%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,3%. При этом рубль укрепился до 77,38 руб./$1 против 77,63 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" в среду.

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, позитивному открытию торгов на российском рынке способствовала, прежде всего, благоприятная конъюнктура мировых рынков капитала. В частности, европейские фондовые индикаторы выросли в начале торгов 1 октября на 0,5-0,6%. Вместе с тем сформироваться устойчивой тенденции к росту российских акций мешают существующие у инвсторов опасения, что на начинающемся в четверг двухдневном саммите ЕС могут быть озвучены новые антироссийские санкции.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на фоне растущих надежд на новые меры стимулирования экономики. Индексы замедлили рост в последний час торгов после того, как стало известно, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин не сумели заключить соглашение относительно пакета мер помощи экономики. Переговоры продолжатся на фоне попыток выработать меры, которые одобрили бы обе палаты Конгресса.

В среду состоялся первый раунд дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с ранее объявленными 31,7%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра оценки с 31,7%. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре увеличилось самыми быстрыми темпами за три месяца - на 749 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост на 650 тыс. Согласно пересмотренным данным, в августе число рабочих мест выросло на 481 тыс., а не на 428 тыс., как сообщалось ранее. Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в сентябре, которые будут опубликованы в пятницу.

Торги на Токийской фондовой бирже были приостановлены в четверг в связи со сбоем в системе, в то время как большинство рынков Азиатско-Тихоокеанского региона закрыты по случаю государственных праздников. Токийская биржа приостановила все торги, включая Nikkei 225. Оператор биржи сообщил, что проблема не рассматривается как вопрос, касающийся кибербезопасности, признаков хакерской атаки не обнаружено. Биржи Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - в связи с праздником Чхусок. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,3%.

В свою очередь цены на нефть перешли к снижению в четверг после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд. Трейдеры продолжают следить за данными о заболеваемости COVID-19 и новых карантинных мерах, вводимых в отдельных странах для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК в четверг составила $42,08 за баррель, что на 0,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,95 за баррель, что на 0,67% ниже уровня предыдущей сессии.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей. По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, во второй половине недели рынки могут качнуться в любую из сторон, а настроения инвесторов, скорее всего, будет определять макроэкономическая статистика. "В ходе сегодняшних торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по индексам деловой активности в производстве за сентябрь по европейским странам и США, а также на статистике по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Азия сегодня торгует в урезанном составе - в Китае отмечают Праздник середины осени, в Гонконге - Национальный день, а в Японии торги на сутки приостановлены из-за технического сбоя. Тем не менее, индексы в Южной Корее и Индии растут на 0,9% и 1,5% соответственно, отыгрывая позитивное закрытие в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы инерционно продолжают подъем, прибавляя в пределах 0,8%", - отмечает Зварич.

"Учитывая сложившийся внешний фон, в начале торгов можно ожидать преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу МосБиржи отыграть вчерашние потери и подняться в район 2925 пунктов. В дальнейшем возможно ухудшение настроений на нашем рынке на фоне выхода слабых данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран, что приведет к компенсации большей части роста и возвращению индекса МосБиржи к уровням закрытия среды. При этом динамику на закрытии нашего рынка определит статистика из США", - считает аналитик Промсвязьбанка.

По мнению аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "ориентир по индексу МосБиржи на сегодняшний день - 2880-2960 пунктов. При этом ждать пробоя 1200 пунктов по индексу РТС в ближайшие дни стоит лишь в случае дальнейшего заметного укрепления российской валюты. Покупки перед закрытием реестров по дивидендам, в частности, могут наблюдаться в ВТБ (MOEX: VTBR), Сбербанке и "Группе Черкизово" (MOEX: GCHE). Золото вновь проверяет на прочность уровень $1900 за унцию, что, вероятно, увеличит краткосрочный интерес к золотодобытчикам. В течение сессии инвесторы будут оценивать блок макроэкономической статистики как в Европе, так и в США. Волатильность традиционно может привести к смене настроений по ходу торгов".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,12 млрд рублей (из них 2,94 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 2,6 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).