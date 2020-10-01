Рубль открыл торги гэпом вверх на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 1 октября. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в четверг утром; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, восстанавливая позиции после падения по итогам сентября, в частности, благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77-77,23 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,13 руб./$1 (-50,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,65 руб./EUR1 (-40,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,88 копейки к уровню закрытия среды, до 83,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,6597 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,7802 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вверх, корректируясь вверх после падения по итогам сентября благодаря позитивным сигналам с внешних рынков. В частности, участники рынков отыгрывают рост надежд на дополнительное стимулирование экономики США.

Надежды на принятие стимулов растут, несмотря на то, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин накануне не сумели заключить соглашение относительно пакета мер помощи экономики. Переговоры продолжатся на фоне попыток выработать меры, которые одобрили бы обе палаты Конгресса.

В среду Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета стимулирующих мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. "Я скажу, что мы собираемся предпринять еще одну серьезную попытку, чтобы сделать это, и думаю, мы надеемся, что сможем что-то сделать", - сказал Мнучин, которого цитирует CNBC.

Позитивные настроения участников рынка поддерживаются также сообщениями, что президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 11 декабря финансирование правительства. Соответствующее сообщение разместил в четверг на своей странице в сети твиттер заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. Ранее документ был одобрен Конгрессом США.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотрит возможность использования более гибкого подхода к инфляции, к которому ранее обратилась Федеральная резервная система (ФРС), заявила председатель ЕЦБ Кристина Лагард в ходе видеоконференции в среду. "Целесообразность использования этого подхода может быть оценена" в рамках стратегического пересмотра политики, проводимого ЕЦБ, отметила она.

Европейский ЦБ впервые говорит о готовности рассмотреть возможность изменения подхода к инфляции, пишет газета Financial Times.

ФРС в конце августа одобрила новую стратегию, предусматривающую "гибкую форму" таргетирования инфляции. При сохранении долгосрочной цели инфляции на уровне 2% американский ЦБ будет стремиться к обеспечению средней инфляции в 2% за определенный период и готов использовать денежно-кредитную политику для достижения инфляции немного выше 2% после периодов, когда она долгое время была ниже 2%.

Цены на нефть стабильны в четверг после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд. В то же время стоимость как Brent, так и WTI снизилась по итогам прошедшего месяца, что было отмечено впервые с апреля.

Трейдеры продолжают следить за данными о заболеваемости COVID-19 и новых карантинных мерах, вводимых в отдельных странах для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг понизилась на 0,05% - до $42,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась также на 0,05% - до $40,2 за баррель.

В сентябре Brent подешевела на 9,6%, по итогам второго квартала - на 0,5%, WTI снизилась в цене на 5,6% за месяц и выросла на 2,4% за квартал.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей.