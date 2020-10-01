Цены рублевых корпоративных бондов в четверг слегка подрастут благодаря внешнему позитиву

Москва. 1 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, продемонстрируют плавный рост на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; инвесторы будут пристально следить за новостями с двухдневного саммита ЕС, на котором могут быть предложены новые антироссийские санкции, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на фоне растущих надежд на новые меры стимулирования экономики. Индексы замедлили рост в последний час торгов после того, как стало известно, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин не сумели заключить соглашение относительно пакета мер помощи экономики. Переговоры продолжатся на фоне попыток выработать меры, которые одобрили бы обе палаты Конгресса.

В среду состоялся первый раунд дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с ранее объявленными 31,7%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра оценки с 31,7%. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре увеличилось самыми быстрыми темпами за три месяца - на 749 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост на 650 тыс. Согласно пересмотренным данным, в августе число рабочих мест выросло на 481 тыс., а не на 428 тыс., как сообщалось ранее. Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в сентябре, которые будут опубликованы в пятницу.

Торги на Токийской фондовой бирже были приостановлены в четверг в связи со сбоем в системе, в то время как большинство рынков Азиатско-Тихоокеанского региона закрыты по случаю государственных праздников. Токийская биржа приостановила все торги, включая Nikkei 225. Оператор биржи сообщил, что проблема не рассматривается как вопрос, касающийся кибербезопасности, признаков хакерской атаки не обнаружено. Биржи Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - в связи с праздником Чхусок. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться в четверг утром после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд. Трейдеры продолжают следить за данными о заболеваемости COVID-19 и новых карантинных мерах, вводимых в отдельных странах для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $42,47 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,8%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,37 за баррель, что на 0,37% выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на 2,4%.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей. По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,066 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,784 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 сентября вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 706,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,66%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,6%) и "РЖД-001P-13R" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,21%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,19%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) полностью разместило облигации серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,61% годовых, при этом объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 7 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило бессрочные облигации серии 001Б-03 объемом 100 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует премии 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Объем размещения был увеличен с "от 20 млрд рублей" до 100 млрд рублей. По выпуску предусмотрен колл-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения бумаг.

Кроме того, ОАО "РЖД" определило ставку 13-го купона облигаций серии БО-16 в размере 4,6% годовых. Размещение 25-летнего выпуска облигаций компании серии БО-16 объемом 25 млрд рублей прошло в октябре 2014 года. Ставка 1-го купона установлена равной 9% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 50 полугодовых купонов. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) ("Челябинский завод профилированного стального настила") завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 14 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 5-19-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 7 лет.

АО "Гидромашсервис" (входит в "группу ГМС") установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 7,95% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,11% годовых. Сбор заявок прошел 30 сентября. Техразмещение запланировано на 2 октября. Единственный находящийся в обращении выпуск компания разместила в июле текущего года. Заем с аналогичными параметрами серии БО-02 объемом 3 млрд рублей был размещен по ставке 8,15% годовых до оферты через 3 года. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 10-13-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 6,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций БО-05 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 19-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 6,58% годовых. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов облигаций определены в размере 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода, начиная с 7-го года обращения, выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 40-го купона облигаций серии А18 в размере 0,05% годовых. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 4,4% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 19 октября 2020 года.