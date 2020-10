Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду. Токийская биржа приостановила торги, большинство рынков акций АТР закрыты по случаю праздников. Цены на нефть стабильны в четверг.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду на фоне растущих надежд на новые меры стимулирования экономики.

Между тем фондовый рынок США продемонстрировал первое месячное снижение с марта.

Индексы замедлили рост в последний час торгов после того, как стало известно, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин не сумели заключить соглашение относительно пакета мер помощи экономики. Переговоры продолжатся на фоне попыток выработать меры, которые одобрили бы обе палаты Конгресса.

Ранее в среду Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета стимулирующих мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

"Я скажу, что мы собираемся предпринять еще одну серьезную попытку, чтобы сделать это, и думаю, мы надеемся, что сможем что-то сделать", - сказал Мнучин, которого цитирует CNBC.

Накануне состоялся первый раунд дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Согласно опросу CBS News, 48% зрителей дебатов отдали победу в них Байдену, 41% - Трампу, а оставшиеся 10% посчитали, что дебаты завершились ничьей. Однако в то же время канал подчеркивает, что большинство избирателей, которые собирались смотреть дебаты, заявляли о том, что уже сделали выбор, за кого из кандидатов они хотели бы отдать голос. Поэтому, уточняет канал, такие результаты опроса могут отражать, скорее, устоявшиеся симпатии избирателей, а не их мнение непосредственно о дебатах между двумя кандидатами в президенты США.

Канал CNN приводит более радикальные результаты опроса, согласно которым 60% зрителей сочли, что преимущество по итогам дебатов у Байдена, и примерно 30% поддержали Трампа.

Как отмечает MarketWatch, влияние дебатов на мировые рынки было неоднозначным. Атмосфера, как и ожидалось, была враждебной, однако избиратели до сих пор не решили, кто из кандидатов лучше справился бы с кризисами, охватившими страну.

По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы снизились на фоне возобновившихся опасений из-за ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%, пишет CNBC.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США.

Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с ранее объявленными 31,7%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра оценки с 31,7%. Для сравнения: в первом квартале текущего года ВВП США снизился на 5%.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре увеличилось самыми быстрыми темпами за три месяца - на 749 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост на 650 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в августе число рабочих мест выросло на 481 тыс., а не на 428 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в сентябре, которые будут опубликованы в пятницу.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в августе повысился относительно предыдущего месяца на 8,8%, до рекордного максимума на уровне 132,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Показатель продемонстрировал рост четвертый месяц подряд.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 3,4%, согласно Trading Economics. В июле индекс вырос на 5,9%.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 1,05%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа сообщила о планах сократить 28 тыс. сотрудников ее тематических парков в США на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Цена бумаг Dow Inc. (SPB: DOW) увеличилась на 1,03%. Американская химическая компания в третьем квартале, как ожидается, зафиксирует расходы на реструктуризацию в размере от $500 млн до $600 млн в рамках программы сокращения затрат в условиях пандемии коронавируса.

Акции NextEra Energy (SPB: NEE) Inc. подешевели на 1,96%. Американская энергокомпания обращалась с предложением о покупке к конкурирующей Duke Energy Corp., но получила отказ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Котировки акций Duke Energy выросли на 7,46%.

Бумаги ConocoPhillips (SPB: COP) укрепились на 1,2%. Американская нефтяная компания сообщила, что планирует возобновить обратный выкуп акций в четвертом квартале, рассчитывая выкупить бумаги общей стоимостью $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 329,04 пункта (1,2%) - до 27781,70 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 27,53 пункта (0,83%) и составил 3363 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 82,26 пункта (0,74%) - до 11167,51 пункта.

За месяц Dow потерял 2,3%, S&P 500 - 3,9%, Nasdaq - 5,2%.

Торги на Токийской фондовой бирже были приостановлены в четверг в связи со сбоем в системе, в то время как большинство рынков АТР закрыты по случаю государственных праздников.

Токийская биржа приостановила все торги, включая Nikkei 225. Оператор биржи сообщил, что проблема не рассматривается как вопрос, касающийся кибербезопасности, признаков хакерской атаки не обнаружено.

Представитель Japan Exchange Group Inc. сообщил, что ситуация, вероятно, связана с проблемой в системе, которая распространяет данные о котировках акций. По его словам, оператор выясняет причину случившегося.

Проблема была обнаружена за два часа до открытия рынка. Оператор бирж сообщил, что торги планируется возобновить в пятницу.

Индекс Танкан, оценивающий уровень деловой уверенности крупных компаний японской обрабатывающей промышленности, в третьем квартале составил минус 27 пунктов по сравнению с минимумом за 11 лет на уровне минус 34 пункта кварталом ранее. Между тем показатель не оправдал ожиданий экспертов, в среднем прогнозировавших его значение на уровне минус 23 пункта, согласно Trading Economics.

Биржи Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - в связи с праздником Чхусок.

Южнокорейский экспорт подскочил на 7,7% по сравнению с годом ранее, до $48 млрд в сентябре 2020 года, рост был зафиксирован впервые за семь месяцев и стал самым активным с октября 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,3%.

Бумаги National Australia Bank подорожали на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,1%, Westpac Banking Corp. - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,2%.

Котировки ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 2,3% и 1,5%.

Цены на нефть стабильны в четверг после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд.

В то же время, стоимость как Brent, так и WTI, снизилась по итогам прошедшего месяца, что было отмечено впервые с апреля.

Трейдеры продолжают следить за данными о заболеваемости COVID-19 и новых карантинных мерах, вводимых в отдельных странах для сдерживания распространения коронавируса.

"Спрос на нефть остается стабильным, существенно ниже, чем в 2019 году, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Asia Pacific Джеффри Хейли. - Таким образом, не стоит ждать, что в этих условиях цены на нефть будут расти".

"Опасения насчет падения спроса в Европе из-за новых карантинных мер негативно сказываются на настрое рынка", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $42,34 за баррель, что на $0,04 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,74 (1,8%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,26 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на $0,93 (2,4%).

В сентябре Brent подешевела на 9,6%, по итогам второго квартала - на 0,5%, WTI снизилась в цене на 5,6% за месяц и выросла на 2,4% за квартал.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей.

"Данные Минэнерго неожиданно показали сокращение запасов нефти, однако трейдерам стоит обратить внимание на рост запасов на терминале в Кушинге", где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

Баланс рисков для нефтяного рынка склоняется в сторону понижения, с учетом новой волны коронавируса, которая может повлиять на спрос, говорит Захир.

"Добавьте к этому рост предложения с учетом притока новых объемов ливийской нефти на мировой рынок", - передает слова эксперта MarketWatch.