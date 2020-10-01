Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи - 2900-2925 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи в первой половине торгов четверга снизился несмотря на возобновившееся активное повышение американских фондовых индексов и восстановление цен на нефть. Негативное давление на цены российского рынка продолжает оказывать фактор ужесточения налоговых условий для ТЭК, добычи и производства удобрений, однако аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин отмечает крайне неоднозначный эффект от данных новаций для отраслевых лидеров.

Вновь наблюдается повышение инвестиционной активности в акциях электроэнергетики.

"Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась, и в четверг, несмотря на традиционно повышенные внутриэкономические риски, преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи - 2900-2925 пунктов", - указывает Осин в своем комментарии.