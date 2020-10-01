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01 октября 2020 года 10:45
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к 6,5% годовых - Промсвязьбанк
Планируемое Минфином увеличение объема продаж ОФЗ в IV квартале 2020 года в сочетании с риском ухудшения конъюнктуры внешних рынков будет оказывать давление на цены рублевых облигаций и может увести доходность 10-летних ОФЗ ближе к 6,5% годовых. "В среду российские облигации подросли в цене, отыгрывая укрепление рубля и восстановление спроса на риск развивающихся стран. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,24% годовых (-5 б.п.). На наш взгляд, рост заболеваемости COVID-19 в мире пока не дает устойчивых оснований для оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран", - отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Минфин опубликовал план заимствований на IV квартал 2020 года. Ведомство планирует продать ОФЗ со сроком обращения 5-10 лет на 1,4 трлн рублей, свыше 10 лет - на 500 млрд руб., до 5 лет - на 100 млрд руб. Общий объем заимствований составляет 2 млрд руб., что для рынка достаточно много. Это сопоставимо с общим чистым размещением ОФЗ за первые девять месяцев этого года, обращает внимание специалист Промсвязьбанка. "По нашим оценкам, выполнение плана будет возможно преимущественно за счет предложения флоутеров, а также при наличии премии к вторичному рынку. Амбициозный план заимствований на IV квартал в сочетании с риском ухудшения конъюнктуры внешних рынков может увести доходность 10-летних ОФЗ ближе к 6,5% годовых", - указывает Монастыршин.
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01 октября 2020 года 17:32
Отрицательный импульс потоков ETF для России сохраняется, COVID-19 несет риски для четвертого квартала - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.01 октября 2020 года 16:55
По мнению аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, у рубля появляются поводы для укрепления ещё на 3%-5% из-за сокращения геополитической премии в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Днём в четверг появилось совместное заявление президентов... читать дальше
.01 октября 2020 года 16:23
"Велес Капитал" ожидает повышенного спроса инвесторов на новые облигации Альфа-банка, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Юрия Кравченко. Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+/AA+(RU)/ruAA+) с 1 по 5 октября проводит сбор заявок на облигации серии 002Р-07 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения... читать дальше
.01 октября 2020 года 15:55
Москва. 1 октября. Доллар и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине, восстанавливая позиции после падения по итогам сентября, на фоне внешнего позитива. читать дальше
.01 октября 2020 года 15:47
"КИТ Финанс Брокер" положительно оценивает деятельность HeadHunter, но рекомендует покупателям дождаться финрезультатов 3К20
Учитывая восходящую динамику финансовых показателей и высокую рентабельность капитала на уровне 76%, аналитики "КИТ Финанс Брокер" положительно оценивают деятельность HeadHunter, говорится в комментарии инвесткомпании. Однако эксперты рекомендуют не покупать акции после IPO, а дождаться коррекции... читать дальше
.01 октября 2020 года 15:05
Более рискованные сегменты рынка облигаций США могут стать еще более привлекательными в 4К20 - Julius Baer
Обильное предложение ликвидности центральным банком наряду с политикой нулевой или отрицательной процентной ставки обеспечит дальнейший поток капитала в более рискованные сегменты облигаций, говорится в комментарии Julius Baer. Изоляция рынка облигаций от экономического влияния является ключевым... читать дальше
.01 октября 2020 года 14:40
Характер размещения ОФЗ может помочь понять не только объем спроса на новый российский госдолг, но и определить настроения главных его покупателей - российских банков и финансовых организаций, отмечается в комментарии генерального директора "Иволга Капитала" Андрея Хохрина. По сути, прирост спроса... читать дальше
.01 октября 2020 года 14:06
непрогнозируемые возможные антироссийские санкции, но в целом в четвертом квартале можно ждать укрепления рубля - доллар снизится до 75 руб./$1, говорится в комментарии "УНИВЕР Капитала". "В последние два дня рубль укрепляется. На графике USD/RUB есть техническая поддержка 76,4, и она довольно... читать дальше
.01 октября 2020 года 13:45
Неопределенность перспектив утверждения программы мотивации менеджмента Интер РАО, вероятно, разочарует инвесторов - Sber CIB
Неопределенность перспектив утверждения программы мотивации менеджмента "Интер РАО", вероятно, разочарует инвесторов, полагают аналитики Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Как говорится в комментарии аналитиков по итогам презентации... читать дальше
.01 октября 2020 года 13:38
Аналитики банка "Санкт-Петербург" в отсутствии ухудшения санкционной риторики ждут умеренного укрепления рубля, курс доллара в позитивном сценарии, по их мнению, может снизиться до 76 руб./$1, говорится в комментарии банка. Эксперты отмечают, что на фоне отсутствия выраженного внешнего негатива... читать дальше
.01 октября 2020 года 13:17
Индекс Мосбиржи в первой половине торгов четверга снизился несмотря на возобновившееся активное повышение американских фондовых индексов и восстановление цен на нефть. Негативное давление на цены российского рынка продолжает оказывать фактор ужесточения налоговых условий для ТЭК, добычи и... читать дальше
.01 октября 2020 года 12:49
Рубль в четверг продолжит дорожать после резкого падения в предыдущие дни, и его курс, возможно, достигнет 76,7 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB прогнозируют, что в четверг рубль продолжит дорожать... читать дальше
.01 октября 2020 года 12:29
Выплата промежуточных дивидендов может способствовать продолжению роста акций Группы ЛСР - Промсвязьбанк
осстановление спроса на рынке недвижимости и рост цен создают предпосылки для улучшения финансовых показателей "Группы ЛСР" и, как следствие, увеличения дивидендных выплат акционерам, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Выплата промежуточных дивидендов является позитивным сигналом для рынка и может... читать дальше
.01 октября 2020 года 12:04
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что опубликованные в среду, 30 сентября, параметры новой стратегии развития "Интер РАО" были в целом ожидаемы рынком, но поскольку конкретной информации по использованию казначейского пакета акций и повышению доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, не... читать дальше
.01 октября 2020 года 11:57
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ после позитивного открытия в четверг утром перешел к боковой динамике на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; сформироваться устойчивой тенденции к росту мешают опасения, что на начинающемся 1 октября двухдневном саммите ЕС могут быть озвучены новые антироссийские санкции. читать дальше
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