Рубль продолжит укрепление к доллару в первой половине торгов четверга - Промсвязьбанк

Рубль в начале торгов четверга продолжит укрепляться по отношению к основным мировым валютам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Подъем на рынке энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран поддержат покупки в рубле, в результате чего пара доллар/рубль уйдет ниже 77,5 руб./$1. В дальнейшем доллар может перейти в консолидацию у достигнутых значений с попытками отыгрыша утренних потерь во второй половине торгов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры", - пишет Зварич.