Индекс Мосбиржи в четверг утром сможет подняться в район 2925 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая сложившийся внешний фон, в начале торгов четверга главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть вчерашние потери и подняться в район 2925 пунктов, сообщается в комментарии банка.

"В дальнейшем возможно ухудшение настроений на нашем рынке на фоне выхода слабых данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран, что приведет к компенсации большей части роста и возвращению индекса Мосбиржи к уровням закрытия среды. При этом динамику на закрытии нашего рынка определит статистика из США", - отмечает Зварич.