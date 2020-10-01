Индекс Мосбиржи умеренно повысится на открытии торгов четверга - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2910-2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2900, 2890 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине торов четверга, по мнению Манжоса, останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).