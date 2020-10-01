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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи умеренно повысится на открытии торгов четверга - "Алго Капитал"
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01 октября 2020 года 09:32
Индекс Мосбиржи умеренно повысится на открытии торгов четверга - "Алго Капитал"
Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2910-2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2900, 2890 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине торов четверга, по мнению Манжоса, останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).
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01 октября 2020 года 17:32
Отрицательный импульс потоков ETF для России сохраняется, COVID-19 несет риски для четвертого квартала - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.01 октября 2020 года 16:55
По мнению аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, у рубля появляются поводы для укрепления ещё на 3%-5% из-за сокращения геополитической премии в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Днём в четверг появилось совместное заявление президентов... читать дальше
.01 октября 2020 года 16:23
"Велес Капитал" ожидает повышенного спроса инвесторов на новые облигации Альфа-банка, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Юрия Кравченко. Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+/AA+(RU)/ruAA+) с 1 по 5 октября проводит сбор заявок на облигации серии 002Р-07 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения... читать дальше
.01 октября 2020 года 15:55
Москва. 1 октября. Доллар и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине, восстанавливая позиции после падения по итогам сентября, на фоне внешнего позитива. читать дальше
.01 октября 2020 года 15:47
"КИТ Финанс Брокер" положительно оценивает деятельность HeadHunter, но рекомендует покупателям дождаться финрезультатов 3К20
Учитывая восходящую динамику финансовых показателей и высокую рентабельность капитала на уровне 76%, аналитики "КИТ Финанс Брокер" положительно оценивают деятельность HeadHunter, говорится в комментарии инвесткомпании. Однако эксперты рекомендуют не покупать акции после IPO, а дождаться коррекции... читать дальше
.01 октября 2020 года 15:05
Более рискованные сегменты рынка облигаций США могут стать еще более привлекательными в 4К20 - Julius Baer
Обильное предложение ликвидности центральным банком наряду с политикой нулевой или отрицательной процентной ставки обеспечит дальнейший поток капитала в более рискованные сегменты облигаций, говорится в комментарии Julius Baer. Изоляция рынка облигаций от экономического влияния является ключевым... читать дальше
.01 октября 2020 года 14:40
Характер размещения ОФЗ может помочь понять не только объем спроса на новый российский госдолг, но и определить настроения главных его покупателей - российских банков и финансовых организаций, отмечается в комментарии генерального директора "Иволга Капитала" Андрея Хохрина. По сути, прирост спроса... читать дальше
.01 октября 2020 года 14:06
непрогнозируемые возможные антироссийские санкции, но в целом в четвертом квартале можно ждать укрепления рубля - доллар снизится до 75 руб./$1, говорится в комментарии "УНИВЕР Капитала". "В последние два дня рубль укрепляется. На графике USD/RUB есть техническая поддержка 76,4, и она довольно... читать дальше
.01 октября 2020 года 13:45
Неопределенность перспектив утверждения программы мотивации менеджмента Интер РАО, вероятно, разочарует инвесторов - Sber CIB
Неопределенность перспектив утверждения программы мотивации менеджмента "Интер РАО", вероятно, разочарует инвесторов, полагают аналитики Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Как говорится в комментарии аналитиков по итогам презентации... читать дальше
.01 октября 2020 года 13:38
Аналитики банка "Санкт-Петербург" в отсутствии ухудшения санкционной риторики ждут умеренного укрепления рубля, курс доллара в позитивном сценарии, по их мнению, может снизиться до 76 руб./$1, говорится в комментарии банка. Эксперты отмечают, что на фоне отсутствия выраженного внешнего негатива... читать дальше
.01 октября 2020 года 13:17
Индекс Мосбиржи в первой половине торгов четверга снизился несмотря на возобновившееся активное повышение американских фондовых индексов и восстановление цен на нефть. Негативное давление на цены российского рынка продолжает оказывать фактор ужесточения налоговых условий для ТЭК, добычи и... читать дальше
.01 октября 2020 года 12:49
Рубль в четверг продолжит дорожать после резкого падения в предыдущие дни, и его курс, возможно, достигнет 76,7 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB прогнозируют, что в четверг рубль продолжит дорожать... читать дальше
.01 октября 2020 года 12:29
Выплата промежуточных дивидендов может способствовать продолжению роста акций Группы ЛСР - Промсвязьбанк
осстановление спроса на рынке недвижимости и рост цен создают предпосылки для улучшения финансовых показателей "Группы ЛСР" и, как следствие, увеличения дивидендных выплат акционерам, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Выплата промежуточных дивидендов является позитивным сигналом для рынка и может... читать дальше
.01 октября 2020 года 12:04
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что опубликованные в среду, 30 сентября, параметры новой стратегии развития "Интер РАО" были в целом ожидаемы рынком, но поскольку конкретной информации по использованию казначейского пакета акций и повышению доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, не... читать дальше
.01 октября 2020 года 11:57
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ после позитивного открытия в четверг утром перешел к боковой динамике на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; сформироваться устойчивой тенденции к росту мешают опасения, что на начинающемся 1 октября двухдневном саммите ЕС могут быть озвучены новые антироссийские санкции. читать дальше
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