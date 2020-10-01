Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре снизился до 48,9 пункта, вновь оказавшись за критической отметкой на фоне падения новых заказов - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2020 года снизился до 48,9 пункта с 51,1 пункта в августе, вновь оказавшись за критической отметкой на фоне падения новых заказов, согласно исследованию IHS Markit (SPB: INFO).

Однако незначительное ухудшение в производственном секторе было намного медленнее, чем то, которое наблюдалось в разгар пандемии.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.