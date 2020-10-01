Рынок акций РФ подрастет на открытии торгов четверга - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы с утра четверга вновь торгуются в плюсе, и рынок акций РФ подрастет на открытии вслед за ними, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Однако в последние дни мы видим отсутствие четкого тренда как в Америке, так и у нас, поэтому среднесрочным инвесторам лучше "выключить терминал", а у спекулянтов наступил разгар "осенней поры сбора урожая. В целом по рынку не ждем принципиальных изменений по итогам дня. Сильно волатильный боковик будет продолжен", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.