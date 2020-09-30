Рубль вечером продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря фиксации прибыли в последний день месяца

Москва. 30 сентября. Доллар и евро усилили падение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине благодаря росту интереса к риску на мировых рынках и активной фиксации прибыли в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж.

Курс доллара США составил 77,59 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,4875 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,95 руб./EUR1, подешевев на 1,915 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,68 рубля - до 83,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах в условиях фиксации прибыли в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж. Кроме того, позитивный настрой участников внутреннего валютного рынка поддерживается укреплением аппетита глобальных инвесторов к риску на надеждах дополнительного стимулирования экономики США.

Поддержку рублю также оказывают ребалансировка позиций в последний день месяца, аукционы Минфина по продаже ОФЗ и некоторое улучшение информационного фона относительно рисков вовлечения России в конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Активность игроков обусловлена и новостью о директиве правительства от 1 сентября N8036п-П13, которая обязала как минимум три российские госкомпании - "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) - поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня.

Как рассказал в этой связи интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, новость о получении госкомпаниями директивы о сокращении валютных активов, которая потребует продажи валюты на рынке, является одной из основных причин укрепления рубля в среду. "Во-первых, продажа валюты госкомпаниями в сочетании с началом операций по продаже валюты Центральным банком с 1 октября и ожидаемым увеличением продажи валюты Минфином в следующем месяце подтолкнут баланс на рынке в сторону предложения валюты. Более того, сам факт возврата к таким антикризисным мерам показывает готовность ЦБ и правительства использовать имеющиеся инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке", - подчеркивает Кадулин.

"Во вторник стало известно о подписанной 1 сентября директиве правительства госкомпаниям и их дочерним обществам привести чистый уровень иностранных активов в соответствие с тем, который был на 1 октября 2018 года. Упоминание именно чистого уровня иностранных активов означает, что у компаний не возникнет проблем с выполнением валютных обязательств и погашением валютных долгов. Как минимум в краткосрочной перспективе эта мера может заставить госкомпании увеличить продажи иностранной валюты, что должно поддержать рубль. Впервые подобная директива принималась в 2014 году, когда также наблюдалось резкое ослабление рубля. (. . .) В среднесрочной перспективе эффект для рубля будет нейтральным, в этом году поступления экспортной выручки значительно сократились, валютные доходы госкомпаний резко упали", - в свою очередь, отмечает аналитик "Уралсиба" (MOEX: USBN) Ирина Лебедева.

Вопрос о военном вмешательстве РФ в боевые действия в зоне карабахского конфликта с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "В повестке разговоров такого вопроса не было", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.

Накануне сообщалось, что президент России и премьер-министр Армении по телефону продолжили обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, также накануне отвечая на вопрос журналистов, рассматривают ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, в том числе по линии ОДКБ, сказал: "В Кремле исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий". "Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил он.

Министр финансов США Стивен Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета стимулирующих мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. "Я скажу, что мы собираемся предпринять еще одну серьезную попытку, чтобы сделать это, и думаю, мы надеемся, что сможем что-то сделать", - сказал Мнучин, которого цитирует CNBC.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с ранее объявленными 31,7%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра оценки с 31,7%. Для сравнения: в первом квартале текущего года ВВП США снизился на 5%.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре увеличилось самыми быстрыми темпами за три месяца - на 749 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc (NASDAQ:ADP). Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост на 650 тыс. Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в сентябре, которые будут опубликованы в пятницу.

"До вторника рубль продолжал терять позиции относительно мировых валют - за доллар давали более 79,5 рубля, курс евро превышал отметку в 93 рублей. Помимо факторов, провоцирующих снижение котировок на глобальном уровне, свою роль в ослаблении рубля сыграли и локальные. Так, геополитические риски усилились на фоне конфликта Армении и Азербайджана, а также возможного участия Турции - все три страны являются важными политическими партнерами России. Тем не менее, фундаментальные факторы окажут поддержку российской валюте. Уже завтра ЦБ увеличит объем операций на рынке в связи с началом продаж валюты в рамках сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER) Минфину, интервенции министерства в октябре также увеличатся в связи со снижением нефтяных котировок", - отмечает Кадулин.

"Отметим, что сегодняшняя коррекция зарубежных валют на российском рынке пока еще может не являться финальной точкой текущей девальвации рубля, и обновление новых максимумов по доллару и евро нельзя исключать. Все санкционные угрозы остаются в силе, риски ужесточения ограничительных мер в мире лишь усиливаются, что явно не способствует аппетиту инвесторов к российской валюте. В случае новых попыток продвинуться вверх, ближайшими ориентирами на пути зарубежных валют на российском рынке станут мартовский максимум по доллару в 81,97 рубля и уровень начала 2016 года по евро в 93,7 рубля. Впрочем, в случае обновления данных максимумов дальнейшее пребывание зарубежных валют на достигнутых уровнях может оказаться недолгосрочным", - в свою очередь, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. При этом нефть марки Brent может продемонстрировать первое месячное снижение с апреля, отмечает Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду уменьшилась на 0,39% - до $40,87 за баррель. С начала месяца контракт подешевел более чем на 10%, а за третий квартал Brent потеряла в цене более 1%.

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Между тем более активно торгуемый декабрьский контракт к этому времени подорожал на 0,96% - до $41,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 1,48% - до $39,87 за баррель. Нефть WTI с начала сентября потеряла в цене более 7%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,98 млн баррелей - до 492,43 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные резервы бензина выросли на 683 тыс. баррелей и составили 228,18 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, до 172,76 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста резервов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Министерство финансов России в среду, 30 сентября, провело аукцион по размещению шестилетних ОФЗ-ПК серии 29016 с погашением 23 декабря 2026 года на общую сумму 155 млрд 60 млн рублей при спросе 184 млрд 294 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 97,295% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Кроме того, ведомство провело аукцион по продаже семилетних ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года. Всего было продано бумаг на общую сумму 19 млрд 861 млн рублей при спросе 44 млрд 431 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100,6495% от номинала, что соответствует доходности 5,97% годовых.

ЦБ РФ 28 сентября продал валюту на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту в целом на 12,4 млрд рублей.

Банк России, как и планировал ранее, помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила будет осуществлять с 1 октября по 30 декабря 2020 года дополнительные операции по продаже остатка валюты от сделки по Сбербанку. Они увеличит ежедневные операции в рамках бюджетного правила на 2,9 млрд рублей.

"Учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их проведения, данные операции не окажут существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка", - говорится в сообщении регулятора.

"В четвертом квартале 2020 года регулятор планирует завершить продажу валюты в рамках сделки Сбербанка, хотя и с поправкой на отложенные покупки в сентябре-декабре 2018 года. Остаток к продаже оценивается в 185,4 млрд рублей (около 3 млрд рублей в день за рабочий день в четвертом квартале). Эта сумма дополнит регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила. Несмотря на то, что ежедневные объемы незначительны, ЦБ, по нашему мнению, может осуществить продажу и в более сжатые сроки при дальнейшем ослаблении рубля (свыше 80 руб./$1). К тому же регулятор может не проводить коррекцию на отложенные покупки, перенеся ее на более спокойный период. Тогда сумма продаж валюты может быть увеличена многократно, до 1,5 трлн рублей", - полагает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Сергей Коныгин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 октября на 89,98 копейки, до 78,7847 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,35 копейки, до 92,4302 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 95,81 копейки по отношению ко вторнику и составил 78,4559 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 98,68 копейки и составил 78,3231 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 861,742 млн, из которых $807,033 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 54,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 71,52 копейки, до 92,1612 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,021 рубля и составил 91,7801 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR604,448 млн, из которых EUR195,334 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR409,114 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт - до 4,48% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне, 4,49% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со вторником - 4,5% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 4,65% годовых.