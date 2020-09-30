Цены евробондов РФ в среду повышаются благодаря улучшению настроений глобальных инвесторов

Москва. 30 сентября. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду подрастают относительно закрытия предыдущего дня. Позитивный настрой инвесторов и рост их интереса к риску связан с улучшением показателей деловой активности в Китае и с ожиданиями новых стимулов, направленных на восстановление экономики США. Тем временем американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 29 сентября и составила 116,13% от номинала, что соответствует доходности 2,03% годовых (доходность также не изменилась по отношению к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 1 базисный пункт, опустившись до отметки 102,09% от номинала (доходность повысилась на 0,4 пункта и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 0,4 пункта, составив 190,8 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 16,5 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 138,85% от номинала (доходность снизилась на 0,8 пункта - до 3,42% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году увеличились на 34 базисных пункта, поднявшись до 134,09% от номинала (доходность уменьшилась на 1,9 пункта и составила 3,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 24,2 базисного пункта, до 114,93% от номинала (доходность уменьшилась на 4,4 базисного пункта, до 1,95% годовых), с погашением в 2023 году - увеличились на 5 базисных пунктов, до 110,05% от номинала (их доходность снизилась на 1,9 пункта и составила 1,39% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 21 базисный пункт, подорожав до 132,87% от номинала (доходность уменьшилась на 1 пункт и составила 3,37% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году поднялся в цене на 13,1 базисного пункта - до 112,75% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 2,2% годовых).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин, в среду российские евробонды растут в цене вместе с большинством остальных развивающихся стран, таких как Бразилия, Индонезия, Колумбия, Турция. "Спрос на рисковые активы поддержали новости о прогрессе в продвижении законопроекта о новых бюджетных стимулах США, а также вышедшие утром данные по росту деловой активности в Китае. Сентябрьский композитный индекс PMI поднялся до 55,1 пунктов, что является максимумом с сентября 2017 года. При этом снижение нефтяных цен и рост заболеваемости COVID-19 пока не дают устойчивых оснований для оптимизма в отношении евробондов развивающихся стран", - подчеркивает Монастыршин.