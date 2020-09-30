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30 сентября 2020 года 16:00

Рубль развернулся вверх и активно дорожает к доллару и евро в последний день месяца

Москва. 30 сентября. Доллар и евро после непродолжительного повышения на старте торгов падают на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря активной фиксации прибыли в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж.

Курс доллара США составил 78,46 руб./$1 в 15:01 МСК, что на 62 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,84 руб./EUR1, подешевев на 1,025 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 80,23 копейки - до 84,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 октября на 89,98 копейки, до 78,7847 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,35 копейки, до 92,4302 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после непродолжительного ослабления на старте торгов развернулся вверх и активно дорожает к доллару и евро в условиях фиксации прибыли в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж. Активность покупателей поддерживается новостью о директиве правительства от 1 сентября N8036п-П13, которая обязала как минимум три российские госкомпании - "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) - поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня.

Как рассказал в этой связи интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, новость о получении госкомпаниями директивы о сокращении валютных активов, которая потребует продажи валюты на рынке, является одной из основных причин укрепления рубля в среду. "Во-первых, продажа валюты госкомпаниями в сочетании с началом операций по продаже валюты Центральным банком с 1 октября и ожидаемым увеличением продажи валюты Минфином в следующем месяце подтолкнут баланс на рынке в сторону предложения валюты. Более того, сам факт возврата к таким антикризисным мерам показывает готовность ЦБ и правительства использовать имеющиеся инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке", - подчеркивает Кадулин.

"Во вторник стало известно о подписанной 1 сентября директиве правительства госкомпаниям и их дочерним обществам привести чистый уровень иностранных активов в соответствие с тем, который был на 1 октября 2018 года. Упоминание именно чистого уровня иностранных активов означает, что у компаний не возникнет проблем с выполнением валютных обязательств и погашением валютных долгов. Как минимум в краткосрочной перспективе эта мера может заставить госкомпании увеличить продажи иностранной валюты, что должно поддержать рубль. Впервые подобная директива принималась в 2014 году, когда также наблюдалось резкое ослабление рубля. (. . .) В среднесрочной перспективе эффект для рубля будет нейтральным, в этом году поступления экспортной выручки значительно сократились, валютные доходы госкомпаний резко упали", - в свою очередь, отмечает аналитик "Уралсиба" (MOEX: USBN) Ирина Лебедева.

Поддержку рублю также оказывают ребалансировка позиций в последний день месяца, аукционы Минфина по продаже ОФЗ и некоторое улучшение информационного фона относительно рисков вовлечения России в конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Вопрос о военном вмешательстве РФ в боевые действия в зоне карабахского конфликта с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "В повестке разговоров такого вопроса не было", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.

Накануне сообщалось, что президент России и премьер-министр Армении по телефону продолжили обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, также накануне отвечая на вопрос журналистов, рассматривают ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, в том числе по линии ОДКБ, сказал: "В Кремле исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий". "Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил он.

"Рубль стабилизируется, отскочив от отметки 80 за доллар. Вчера утром рубль продолжил слабеть вместе с турецкой лирой из-за новостей об эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе и на фоне ослабления прочих валют развивающихся рынков, и почти достиг 80 за доллар. Однако вблизи этого уровня многие участники рынка решили зафиксировать прибыль, а доллар стал глобально слабеть, и рубль сумел резко укрепиться до 78,5. Ближе к вечеру он снова отступил до более 79 за доллар вследствие падения цен на нефть", - говорит аналитик Sberbank CIB Николай Минко.

Министерство финансов России в среду, 30 сентября, провело аукцион по размещению шестилетних ОФЗ-ПК серии 29016 с погашением 23 декабря 2026 года на общую сумму 155 млрд 60 млн рублей при спросе 184 млрд 294 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 97,295% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Кроме того, ведомство проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года. Аукцион пройдет в объеме остатков, доступных для размещения.

Цены на нефть опускаются в среду днем на фоне обеспокоенности по поводу спроса из-за пандемии. Помимо этого, обеспокоенность трейдеров вызывает рост добычи в Ливии, а также информация о том, что Россия может превысить квоты в рамках соглашения ОПЕК+, пишет Bloomberg.

Инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду уменьшилась на 1,32% - до $40,49 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,3%.

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Более активно торгуемый декабрьский контракт к 15:01 МСК подешевел на 0,6% - до $41,31 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,36% - до $39,15 за баррель. Во вторник фьючерсы потеряли в цене 3,2%.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

ЦБ РФ 28 сентября продал валюту на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту в целом на 12,4 млрд рублей.

Банк России, как и планировал ранее, помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила будет осуществлять с 1 октября по 30 декабря 2020 года дополнительные операции по продаже остатка валюты от сделки по Сбербанку. Они увеличит ежедневные операции в рамках бюджетного правила на 2,9 млрд руб.

"Учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их проведения, данные операции не окажут существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка", - говорится в сообщении регулятора.

"В четвертом квартале 2020 года регулятор планирует завершить продажу валюты в рамках сделки Сбербанка (MOEX: SBER), хотя и с поправкой на отложенные покупки в сентябре-декабре 2018 года. Остаток к продаже оценивается в 185,4 млрд рублей (около 3 млрд рублей в день за рабочий день в четвертом квартале). Эта сумма дополнит регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила. Несмотря на то, что ежедневные объемы незначительны, ЦБ, по нашему мнению, может осуществить продажу и в более сжатые сроки при дальнейшем ослаблении рубля (свыше 80 руб./$1). К тому же регулятор может не проводить коррекцию на отложенные покупки, перенеся ее на более спокойный период. Тогда сумма продаж валюты может быть увеличена многократно, до 1,5 трлн рублей", - полагает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Сергей Коныгин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт - до 4,48% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне, 4,49% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со вторником - 4,5% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 4,65% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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