Китайский оффшорный юань (CNH) получает поддержку со стороны фундаментальных факторов - Julius Baer

Китайский оффшорный юань (CNH) извлекает выгоду из раннего восстановления экономики Китая, снижения курса доллара США и благоприятного уровня доходности облигаций, отмечается в комментарии Julius Baer. Недавнее объявление о включении китайских государственных облигаций в индекс государственных облигаций FTSE Russel World имеет потенциал для дальнейшего ускорения притока иностранных инвестиций, полагает эконосит банка Софи Альтерматт.

"Раннее восстановление экономики Китая, ослабление курса доллара США и преимущество Китая в доходности из-за довольно сдержанного смягчения денежно-кредитной политики во время коронакризиса по сравнению с другими странами оказали поддержку оффшорному юаню, - указывает Альтерматт. - В будущем благоприятная доходность и недавнее объявление о включении облигаций центрального правительства Китая (CGB) в индекс FTSE Russel World продолжат привлекать иностранных инвесторов. Наш более мягкий прогноз по доллару США также поддерживает укрепление юаня по отношению к доллару США в будущем. С другой стороны, опасения относительно общей стабильности восстановления мировой экономики могут временно сказаться на валюте".

Кроме того, напряженность между США и Китаем представляет собой, по мнению эксперта, постоянный риск ухудшения ситуации. Хотя CNH в значительной степени оставался невосприимчивым к последним дипломатическим разногласиям, рост напряженности в отношениях с США и опасения новой эскалации торгового спора могут спровоцировать снижение курса CNH, особенно это касается угрозы санкций в виде повышения тарифов.

"Благодаря сильным фундаментальным показателям мы скорректировали наш прогноз по паре USD/CNH до 6,75 через три месяца и 6,70 через двенадцать месяцев с 6,90 за оба периода. Из-за различных факторов неопределенности, особенно в краткосрочной перспективе, мы сохраняем нейтральный трехмесячный прогноз по CNH и повысили наш 12-месячный прогноз до "бычьего"", - резюмирует Альтерматт.