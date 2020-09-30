Рубль без геополитической составляющей в данное время был бы не выше 70руб./$1 - ITI Capital

(исправлено: изменено название инвесткомпании)

Рубль превысил свой технический и фундаментальный уровень перепроданности на 10-12 руб. при нефти Brent в $40-43/барр., отмечается в аналитическом материале ITI Capital. Геополитическая составляющая в текущем курсе рубля близка к историческим максимумам. По мнению аналитиков инвесткомпании, без нее курс был бы не выше 70руб./$1, а с учетом ожидаемого восстановления мировой экономики, спроса на энергоносители и внутреннего спроса, даже крепче.

"ЦБ будет пытаться стабилизировать курс и, возможно, примет более решительные меры для укрепления рубля, если курс поднимется выше 80руб./$1, - отмечают эксперты ITI Capital. - Следовательно, краткосрочно мы рекомендуем продавать доллары к рублю до уровня 75руб./$1, так как в среднесрочной перспективе, до конца четвертого квартала, роль ключевых факторов, которые формируют премию рубля к доллару, в основном в виде санкционных рисков, может вырасти по итогам выборов в США, даже в случае победы Трампа. Таким образом, возможный диапазон для рубля в четвертом квартале составляет 72-81руб./$1, наш базовый сценарий до конца года - 72руб./$1, если победит Трамп, а санкции будут отложены, что наименее вероятно".