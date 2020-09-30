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30 сентября 2020 года 14:54
Закрытие коротких позиций на рынке нефти стало опасным с учетом "медвежьих" настроений - Julius Baer
Опасения по поводу стагнации спроса и возвращения ливийского экспорта продолжают оказывать давление на котировки нефти, отмечается в комментарии главный макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. Спрос, полагает эксперт, вероятно, вернется к 95% от докризисных уровней, и для полного восстановления потребуется больше времени. Учитывая "медвежьи" настроения на рынке, закрытие коротких позиций стало опасным. Как отмечает Рюкер, во вторник на энергетических рынках чувствовались признаки нестабильности. Цены на природный газ в Северной Америке сильно колебались, что казалось результатом влияния финансовых потоков, а не фундаментальных факторов, поскольку срок ближайшего фьючерсного контракта истек. Между тем, на рынке нефти опасения по поводу стагнации спроса и возобновления ливийского экспорта оказывают давление на цены. "Спрос на нефть, вероятно, вернется примерно к 95% от докризисных уровней, и чтобы наверстать упущенное, потребуется время, - полагает эксперт банка. - Процесс восстановления экономики сталкивался с временными проблемами, однако общая тенденция роста выглядит бесспорной. С наступлением более холодного сезона в северном полушарии дорожное движение может активизироваться, поскольку пассажиры предпочитают частный автомобиль любому другому виду транспорта. Что еще более важно, производство остается ограниченным и дает Ливии возможность увеличить экспорт. Инфраструктура страны вряд ли будет в состоянии поддерживать значимый и угрожающий котировкам рост экспорта, и непредсказуемая политика вполне может снова сократить эти потоки в любое время. Сланцевый бизнес, вероятно, будет оставаться в спящем режиме, пока цены будут оставаться ниже 45 долл. США за баррель". Между тем, нефтедобывающие страны, скорее всего, будут выполнять свои обязательства по сокращению поставок, чтобы установить нижнюю границу цен на нефть, считает Рюкер. "Настроения на рынке снова стали довольно "медвежьими", если судить по фьючерсным позициям, что частично объясняет недавнее падение цен на нефть, а это означает, что покрытие коротких позиций снова стало "бычьим" элементом, за которым следует наблюдать. Мы по-прежнему считаем, что рынок нефти медленно нормализуется, и придерживаемся нашего конструктивного взгляда", - заключает эксперт Julius Baer.
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