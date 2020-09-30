Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась - "Фридом Финанс"

Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась, в среду преобладают шансы повышения цен российских акций: целевой диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2895-2925 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"В среду утром фьючерсы на американские фондовые индексы снижались, однако, как показывает статистика последних 20 лет, в первый день торгов после первых дебатов кандидатов в президенты США рынок снижался только в 2008 году, в период кредитного кризиса. Негативная динамика цен на золото и нефть, как представляется, предопределена фактором экспирации или, соответственно, приближающейся экспирацией ближайших контрактов на эти инструменты товарного рынка. При этом, следующий, декабрьский фьючерс торгуется на уровне $41,6 за баррель, цена следующего контракта на золото составляет $1900 за унцию, что позволяет рассчитывать на формирование поддержки сегментам добычи и ТЭК РФ со стороны динамики товарного рынка во второй половине недели. На этом фоне сегодняшнее активное снижение акций ПАО "Полюс" и Polymetal plc представляется неустойчивой тенденцией", - комментирует Осин.

Лучше рынка выглядят акции Юнипро. Как известно, в среду "Интер РАО" представит стратегию развития до 2030 года. По всей видимости, на этом фоне вновь оживились позитивные для оценок справедливой стоимости бумаг энергетического сектора прогнозы того, что компанией будет продемонстрирован интерес к покупке "Энел Россия" и "Юнипро", хотя в конце второй декады сентября "Интер РАО" заявляло о том, что не проводит переговоров, посвященных данному вопросу.

Сравнительно слабо, на взгляд аналитика, вновь выглядят акции Mail.ru: "Рынок не отыгрывает позитивные для компании новости о том, что совместное предприятие "Сбербанка" и Mail.ru Group получило 80,19% компании по доставке еды "Кухни на районе", а социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) запустила собственный мессенджер. Вероятно, настороженность инвесторов вызывает намерение Mail.ru Group привлечь дополнительное финансирование в размере $600 млн через размещение депозитарных расписок и выпуск облигаций".

"Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась, сегодня преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2895-2925 пунктов, 77,70-80,55 рублей и 91,15-94,65 рублей за доллар США и евро соответственно", - заключает эксперт "Фридом Финанс".