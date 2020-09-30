Утренние прогнозы: рынок акций отыграет внешний фон небольшим снижением

Аналитики прогнозируют в среду негативное начало фондовых торгов в России, но пессимизм инвесторов ограничен.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нельзя назвать однозначно негативным. Американские дебаты привели американских инвесторов в состояние неуверенности, но китайская статистика говорит о том, что крупнейшая экономика мира может не обращать внимание на давление США и продолжать своё развитие. Тем не менее, сырьевые контракты были под давлением, как и валюты сырьевой группы. С одной стороны, у российского рынка есть основания для дальнейшего снижения, но статистика по Китаю ограничит пессимизм от американских дебатов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду продолжает ухудшаться. Возможно, это связано с тем, что американские игроки негативно отреагировали на дебаты Байдена и Трампа. Так что с утра американские фьючерсы примерно в процентном минусе. Свыше процента теряет нефть, приблизившись к отметке 41 доллар за баррель. Открытие нас ждет негативное. Впрочем, американский рынок "залег" в волатильный боковик, и мы неоднократно видели как в течение дня заокеанские индикаторы меняют вектор движения, иногда несколько раз".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сегодня внешний фон может способствовать уходу индекса Мосбиржи к середине диапазона 2850-2900 пунктов. Сдерживающим фактором выступают ослабление рынка нефти и геополитика".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2890-2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку около своего вчерашнего минимума (в районе 2890 пунктов)".