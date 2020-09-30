.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс МосБиржи плавно снижается, а индекс РТС умеренно растет за счет укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
В августе снижение экономики РФ замедлилось до 4,3%
Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в августе на 4,3%. Падение экономики замедлилось. Однако в несырьевых отраслях восстановление приостановилось, отмечает министерство
 
Будущее трети российских АЗС под вопросом
Уже в этом году треть российских заправок может закрыться. Такой прогноз "Известиям" представили в Независимом топливном союзе (НТС). Владельцам тысяч небольших заправок может оказаться не по карману новый ГОСТ , который вступает в силу с 1...
 
ФНС начинает эксперимент по возврату НДС в течение месяца
Федеральная налоговая служба (ФНС) открывает пилотные проекты по сокращению сроков возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) до одного месяца. Как стало известно "Коммерсанту", в ближайшие дни руководство ФНС разошлет в территориальные органы...
 
Государство проследит за деятельностью мошеннических сайтов
В России появится государственная платформа для мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных. Платформу планируется разработать к 2021 году, следует из доработанной версии паспорта федерального проекта "Информационная безопасность" от...
 
30 сентября 2020 года 12:05

Индекс МосБиржи плавно снижается, а индекс РТС умеренно растет за счет укрепления рубля

Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ в среду утром демонстрирует смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала; при этом наметившееся 30 сентября укрепление рубля оказывает поддержку индексу РТС, который в итоге умеренно подрастает.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2903,35 пункта (-0,23%), индекс РТС - 1162,52 пункта (+0,59%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,7%. При этом рубль укрепился до 78,72 руб./$1 против 79,3 руб./$1 на момент закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" во вторник.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

Подорожали бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%, "префы" также выросли на 0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, формированию в начале торгов на российском фондовом рынке тенденции к плавному снижению индекса МосБиржи способствует, прежде всего, негативная динамика мировых рынков капитала, в том числе снижающаяся нефть. Однако отсутствие агрессивных продавцов на мировых площадках сдерживает падение и на российском рынке. Дополнительную поддержку российским акциям оказывает локальное снижение геополитических рисков в связи с обострившимся в последние дни армяно-азербайджанским конфликтом. Позиции России, США и европейских стран в отношении данного конфликта, на удивление, оказались близкими, что снизило опасения относительно возможных новых антироссийских санкций и тем самым привело к укреплению рубля.

Кроме того, поддержку рублю могла оказать информация о том, что госкомпании РФ, в частности "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" и "АЛРОСА", получили от правительства новую директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов "историческим" уровнем. Впервые подобная директива была выпущена почти шесть лет назад (в 2014 году) на фоне резкого ослабления рубля. В последнее время тема поведения госкомпаний-экспортеров на валютном рынке как значимый фактор колебаний рубля в публичном пространстве не поднималась. Предыдущий виток обсуждения этого вопроса пришелся на август-сентябрь 2018 года, период усиления санкционных рисков.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник на возобновившихся опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%. На настроения инвесторов также влияли ожидания первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Инвесторы оценивают статданные из Китая и Японии, а также результаты прошедших накануне первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. Как отмечает MarketWatch, влияние дебатов на рынки было неоднозначным. Атмосфера, как и ожидалось, была враждебной, однако избиратели до сих пор не решили, кто из кандидатов лучше справился бы с кризисами, охватившими страну.

Европейские фондовые площадки 30 сентября утром снижаются в среднем на 0,3-0,4%, при этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет порядка 0,8%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду утром на фоне обеспокоенности по поводу спроса, инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК в среду составила $40,71 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,01 за баррель, что на 0,71% ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы потеряли в цене 3,2%.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, "к середине недели глобальные рынки растеряли запас оптимизма и перешли к снижению. Поводом для усиления коррекционных настроений служит отсутствие подвижек в переговорах в Конгрессе США относительно запуска нового пакета экономических стимулов в размере $2,2 трлн (обсуждение должно возобновиться сегодня). Фискальные меры поддержки рассматриваются участниками рынков как ключевой фактор улучшения экономических условий и могут поддержать "риск-аппетит". Также инвесторов разочаровали первые дебаты президента от республиканцев Дональда Трампа и претендента от демократов Джо Байдена, которые не принесли конкретики и вылились во взаимные обвинения, что добавляет волатильности рынкам в преддверии выборов. Несколько улучшить слабую конъюнктуру мировых рынков на утро среды смогли неплохие данные по PMI в Китае по итогам сентября. Статистика из Китая продолжает показывать улучшение после пандемии. Тем не менее настроения на мировых рынках негативные. Азиатские фондовые площадки снижаются, как и фьючерсы на американские индексы".

Вместе с тем ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что "внешний фон нельзя назвать однозначно негативным. Американские дебаты привели американских инвесторов в состояние неуверенности, но китайская статистика говорит о том, что крупнейшая экономика мира может не обращать внимание на давление США и продолжать свое развитие. Тем не менее, сырьевые контракты находятся под давлением. С одной стороны, у российского рынка есть основания для дальнейшего снижения, но статистика по Китаю ограничит пессимизм от американских дебатов. Сильно перепроданный рубль способен вновь оказать сопротивление доллару, тем более, что в среду 30 сентября Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ, которые на фоне слабой российской валюты и возросших доходностей могут пользоваться повышенным спросом".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,4 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 сентября 2020 года 19:10
BCS GM оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений
BCS Global Markets (BCS GM) оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Таким образом, дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" от BCS Global Markets в настоящее...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 18:50
Газпромбанк сохранил прогноз по рублю 70-72 руб./$1 на конец 2020г при цене Brent $52 за баррель
Газпромбанк (MOEX: GZPR) сохраняет свой прогноз курса рубля на конец 2020 года в 70-72 руб./$1 при цене на нефть Brent $52 за баррель, говорится в обзоре банка. "Стремительное падение курса рубля в последние дни вызывает беспокойство инвесторов и вновь поднимает вопрос об устойчивости российской...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 18:50
Цены евробондов РФ в среду повышаются благодаря улучшению настроений глобальных инвесторов
Москва. 30 сентября. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду подрастают относительно закрытия предыдущего дня. Позитивный настрой инвесторов и рост их интереса к риску связан с улучшением показателей деловой активности в Китае и с ожиданиями новых стимулов, направленных на восстановление экономики США. Тем временем американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 18:14
Рубль в среду стал лидером по укреплению среди валют на рынках EM - "Велес Капитал"
Доллар и евро в среду ощутимо корректировались на российском рынке после длительного периода роста, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. К окончанию рабочего дня доллар и евро снижались на 1,7-1,8%, что делало рубль в среду...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 17:26
Риски развития снижения на рынке акций в начале октября сохраняются - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок завершает сентябрь умеренным снижением, причем индексы Мосбиржи и РТС с технической точки зрения остаются под краткосрочным и среднесрочным давлением, отмечает в своем комментарии аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Попытки повышения, наблюдавшиеся в течение месяца,...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 16:59
"ФИНАМ" рассматривает iShares U.S. Consumer Services ETF в качестве привлекательного инструмента для инвесторов
Аналитики "ФИНАМа" продолжают рассматривать iShares U.S. Consumer Services ETF в качестве привлекательного инструмента для инвесторов и повышают целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании. "Доходность iShares U.S. Consumer Services ETF с момента публикации нашего последнего материала...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 16:35
Рубль может сформировать долгосрочную тенденцию к укреплению - "Открытие Брокер"
Рубль с первых минут торгов взял курс на укрепление, игнорируя слабость нефти и рост индекса доллара, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3230 рублей. Ставки MosPrime на день снизились до 4,48%, а на неделю...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 16:10
Рубль без геополитической составляющей в данное время был бы не выше 70руб./$1 - ITI Capital
(исправлено: изменено название инвесткомпании) Рубль превысил свой технический и фундаментальный уровень перепроданности на 10-12 руб. при нефти Brent в $40-43/барр., отмечается в аналитическом материале ITI Capital. Геополитическая составляющая в текущем курсе рубля близка к историческим...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 16:00
Рубль развернулся вверх и активно дорожает к доллару и евро в последний день месяца
Москва. 30 сентября. Доллар и евро после непродолжительного повышения на старте торгов падают на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря активной фиксации прибыли в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж.    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 15:54
Китайский оффшорный юань (CNH) получает поддержку со стороны фундаментальных факторов - Julius Baer
Китайский оффшорный юань (CNH) извлекает выгоду из раннего восстановления экономики Китая, снижения курса доллара США и благоприятного уровня доходности облигаций, отмечается в комментарии Julius Baer. Недавнее объявление о включении китайских государственных облигаций в индекс государственных...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 14:54
Закрытие коротких позиций на рынке нефти стало опасным с учетом "медвежьих" настроений - Julius Baer
Опасения по поводу стагнации спроса и возвращения ливийского экспорта продолжают оказывать давление на котировки нефти, отмечается в комментарии главный макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. Спрос, полагает эксперт, вероятно, вернется к 95% от докризисных уровней, и для полного...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 14:27
Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась - "Фридом Финанс"
Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась, в среду преобладают шансы повышения цен российских акций: целевой диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2895-2925 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "В среду утром фьючерсы на...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 13:54
Решение ЦБ РФ о продаже валюты на сумму $2,5 млрд несвоевременно - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают решение ЦБ РФ о продаже валюты на сумму $2,5 млрд несвоевременным. Если бы регулятор сохранил опцию продажи 22 млрд руб. в рамках сделки со Сбербанком, это обеспечило бы большую стабильность российскому валютному рынку в данный момент времени, говорится в их...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 13:01
EUR/USD, вероятно, сможет продолжить восходящее движение в краткосрочной перспективе - "ФИНАМ"
Курс пары EUR/USD, вероятно, сможет продолжить восходящее движение в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в среду, 30 сентября, немного снижается, торгуясь у отметки 1,17250, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. Ключевым...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 12:21
Альфа-банк рекомендует "держать" бумаги золотодобывающих компаний
Аналитики Альфа-банка подтверждают позитивный взгляд на акции золотодобывающих компаний, говорится в комментарии банка, как на наиболее привлекательные защитные инвестиции. "Наша текущая рекомендация "на уровне рынка" по бумагам "Полюса" и Polymetal продиктована взглядом на цену на золото в...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.