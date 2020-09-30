Индекс МосБиржи плавно снижается, а индекс РТС умеренно растет за счет укрепления рубля

Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ в среду утром демонстрирует смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала; при этом наметившееся 30 сентября укрепление рубля оказывает поддержку индексу РТС, который в итоге умеренно подрастает.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2903,35 пункта (-0,23%), индекс РТС - 1162,52 пункта (+0,59%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,7%. При этом рубль укрепился до 78,72 руб./$1 против 79,3 руб./$1 на момент закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" во вторник.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

Подорожали бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%, "префы" также выросли на 0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, формированию в начале торгов на российском фондовом рынке тенденции к плавному снижению индекса МосБиржи способствует, прежде всего, негативная динамика мировых рынков капитала, в том числе снижающаяся нефть. Однако отсутствие агрессивных продавцов на мировых площадках сдерживает падение и на российском рынке. Дополнительную поддержку российским акциям оказывает локальное снижение геополитических рисков в связи с обострившимся в последние дни армяно-азербайджанским конфликтом. Позиции России, США и европейских стран в отношении данного конфликта, на удивление, оказались близкими, что снизило опасения относительно возможных новых антироссийских санкций и тем самым привело к укреплению рубля.

Кроме того, поддержку рублю могла оказать информация о том, что госкомпании РФ, в частности "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" и "АЛРОСА", получили от правительства новую директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов "историческим" уровнем. Впервые подобная директива была выпущена почти шесть лет назад (в 2014 году) на фоне резкого ослабления рубля. В последнее время тема поведения госкомпаний-экспортеров на валютном рынке как значимый фактор колебаний рубля в публичном пространстве не поднималась. Предыдущий виток обсуждения этого вопроса пришелся на август-сентябрь 2018 года, период усиления санкционных рисков.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник на возобновившихся опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%. На настроения инвесторов также влияли ожидания первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Инвесторы оценивают статданные из Китая и Японии, а также результаты прошедших накануне первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. Как отмечает MarketWatch, влияние дебатов на рынки было неоднозначным. Атмосфера, как и ожидалось, была враждебной, однако избиратели до сих пор не решили, кто из кандидатов лучше справился бы с кризисами, охватившими страну.

Европейские фондовые площадки 30 сентября утром снижаются в среднем на 0,3-0,4%, при этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет порядка 0,8%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду утром на фоне обеспокоенности по поводу спроса, инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК в среду составила $40,71 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,01 за баррель, что на 0,71% ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы потеряли в цене 3,2%.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, "к середине недели глобальные рынки растеряли запас оптимизма и перешли к снижению. Поводом для усиления коррекционных настроений служит отсутствие подвижек в переговорах в Конгрессе США относительно запуска нового пакета экономических стимулов в размере $2,2 трлн (обсуждение должно возобновиться сегодня). Фискальные меры поддержки рассматриваются участниками рынков как ключевой фактор улучшения экономических условий и могут поддержать "риск-аппетит". Также инвесторов разочаровали первые дебаты президента от республиканцев Дональда Трампа и претендента от демократов Джо Байдена, которые не принесли конкретики и вылились во взаимные обвинения, что добавляет волатильности рынкам в преддверии выборов. Несколько улучшить слабую конъюнктуру мировых рынков на утро среды смогли неплохие данные по PMI в Китае по итогам сентября. Статистика из Китая продолжает показывать улучшение после пандемии. Тем не менее настроения на мировых рынках негативные. Азиатские фондовые площадки снижаются, как и фьючерсы на американские индексы".

Вместе с тем ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что "внешний фон нельзя назвать однозначно негативным. Американские дебаты привели американских инвесторов в состояние неуверенности, но китайская статистика говорит о том, что крупнейшая экономика мира может не обращать внимание на давление США и продолжать свое развитие. Тем не менее, сырьевые контракты находятся под давлением. С одной стороны, у российского рынка есть основания для дальнейшего снижения, но статистика по Китаю ограничит пессимизм от американских дебатов. Сильно перепроданный рубль способен вновь оказать сопротивление доллару, тем более, что в среду 30 сентября Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ, которые на фоне слабой российской валюты и возросших доходностей могут пользоваться повышенным спросом".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,4 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома").