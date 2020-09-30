Цены рублевых корпоративных бондов в среду, скорее всего, снизятся под давлением внешнего негатива

Москва. 30 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, продемонстрируют умеренное снижение на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также из-за обострившегося в последние дни армяно-азербайджанского конфликта, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник на возобновившихся опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%. На настроения инвесторов также влияли ожидания первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Инвесторы оценивают статданные из Китая и Японии, а также результаты прошедших накануне первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. Как отмечает MarketWatch, влияние дебатов на рынки было неоднозначным. Атмосфера, как и ожидалось, была враждебной, однако избиратели до сих пор не решили, кто из кандидатов лучше справился бы с кризисами, охватившими страну.

Японский Nikkei 225 упал на 1,53%. Розничные продажи в Японии в августе сократились на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Месяцем ранее показатель упал на 2,9%. Аналитики ожидали снижения розничных продаж в стране в августе на 3,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 МСК снизился на 1,81%. Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с праздником (осенний праздник Чхусок - день полнолуния).

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:33 МСК опустился на 0,24%, в то время как гонконгский Hang Seng - вырос на 0,8%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре 2020 года поднялся до 51,5 пункта, максимальной отметки с марта, по сравнению с 51 пунктом месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в сентябре до 51,2 пункта. Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в сентябре подскочил до максимальных с ноября 2013 года 55,9 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на фоне обеспокоенности по поводу спроса, инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $40,58 за баррель, что на 1,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $38,9 за баррель, что на 1% ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы потеряли в цене 3,2%.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,088 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,656 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 сентября снизился всего на 0,025% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,005%, опустившись до 706,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Трансконтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,5%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,4%) и "МТС-001P-13" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-13R" (-0,57%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,52%) и "ЕвроХим-001P-03" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВИС финанс" 15 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 7-летних облигаций с 3-летней офертой объемом до 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 9% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне около 9,31% годовых. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 сентября зарегистрировала программу облигаций ООО "ВИС финанс" серии 001P объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставки 17-20-го купонов бондов серии БО-17 на уровне 5,25% годовых. Банк разместил 17-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 5,45% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 29-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,6% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) установило ставку 5-го купона облигаций 3-й серии в размере 7,25% годовых. Облигации 3-й серии на 1,9 млрд рублей были размещены в октябре 2016 года. Срок обращения бумаг - 15 лет. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, купоны годовые. Ставки 2-15-го купонов определяются перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% или ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения - по 7,692% от номинала будет погашаться в дату выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату выплаты 15-го купона.

Совет директоров АО "Вертолеты России" принял решение выставить дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 объемом до 10 млрд рублей. Период приобретения бумаг - не позднее 30 октября 2020 года. Цена приобретения - 112,65% от номинала. Компания разместила выпуск объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет в январе 2016 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрен колл-опцион с исполнением в дату окончания 14-го купонного периода, в январе 2023 года.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выставил на 8 апреля 2021 года оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 713,852 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 25 марта 2021 года по 18:00 МСК 7 апреля 2021 года. Цена приобретения - 100% от номинала. Банк в августе 2018 года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 600 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. В июле 2019 года банк доразместил выпуск на 113 млн 852 тыс. рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 4-13-го купонов устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт.