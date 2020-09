Brent - $40,57 за баррель

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник на возобновившихся опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%, пишет CNBC.

На настроения инвесторов также влияли ожидания первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Если первые дебаты определят явного победителя, рынки могут отреагировать значительно сильнее, чем во время предыдущих предвыборных кампаний, считают аналитики, на которых ссылается CNBC.

"Все знают, что получат от Трампа, - отмечает главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар. - Вопрос в том, что преподнесет Байден. Если он не забьет ни одного мяча в свои ворота, рынок воспримет это как его победу".

В понедельник рынок акций США заметно вырос благодаря улучшению настроений инвесторов на фоне перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Индикатор Dow Jones повысился на 1,51%, S&P 500 - на 1,61%, Nasdaq прибавил 1,87%.

Демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, подготовили новый пакет мер поддержки экономики объемом $2,2 трлн, предусматривающий, в частности, возобновление выплат безработным в размере $600 в неделю.

По информации The Wall Street Journal, голосование в Палате представителей по этому пакету может пройти позднее на этой неделе.

Дефицит в торговле товарами США в августе вырос на 3,5% - до рекордных $82,94 млрд, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны. Импорт вырос на 3,1%, экспорт поднялся на 2,8%. Экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали незначительного сокращения отрицательного сальдо в торговле товарами.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2020 года подскочил до 101,8 пункта с пересмотренных 86,3 пункта в августе, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Таким образом, значение индикатора стало максимальным с начала пандемии коронавируса. При этом рост показателя составил максимальные с апреля 2003 года 15,5 пункта, пишет Bloomberg.

Во вторник заметно подешевели акции авиакомпаний: JetBlue Airways Corp. - на 4,4%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 4%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 1,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc.- на 4%.

Котировки Big Lots (SPB: BIG) Inc. снизились на 1,5%, несмотря на уверенный рост в начале торгов. Ритейлер-дискаунтер сообщил, что по итогам третьего квартала ожидает чистую прибыль в $0,5-0,7 на акцию, в то время как аналитики FactSet прогнозируют показатель на уровне $0,29 на акцию.

Акции McCormick & Co. (SPB: MKC) Inc. подешевели на 2,7%, хотя американский производитель специй отчитался о превысивших ожидания аналитиков финансовых результатах за третий финквартал. Скорректированная прибыль McCormick составила $1,53 на акцию, выручка - $1,43 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль на уровне $1,52 на акцию при выручке в $1,396 млрд. McCormick также объявила о сплите акций из расчета 2:1.

Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) потеряли в цене 0,5%. Американский производитель электромобилей получил право на добычу лития в штате Невада после отказа от плана покупки местной компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки Uber Technologies (SPB: UBER) снизились на 0,4%. По информации Bloomberg, Uber рассматривает возможность покупки сервиса такси Free Now, являющегося СП Daimler AG и BMW AG.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 131,4 пункта (0,48%) - до 27452,66 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 16,13 пункта (0,48%) и составил 3335,47 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 32,28 пункта (0,29%) - до 11085,25 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в среду.

Инвесторы оценивают статданные из Китая и Японии, а также результаты прошедших накануне первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Как отмечает MarketWatch, влияние дебатов на рынки было неоднозначным. Атмосфера, как и ожидалось, была враждебной, однако избиратели до сих пор не решили, кто из кандидатов лучше справился бы с кризисами, охватившими страну.

Японский Nikkei 225 к 08:28 МСК снизился на 1,31%.

Розничные продажи в Японии в августе сократились на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Месяцем ранее показатель упал на 2,9%. Аналитики ожидали снижения розничных продаж в стране в августе на 3,5%, согласно Trading Economics.

Тем временем промышленное производство в стране в прошлом месяце выросло на 1,7% относительно июля по сравнению со скачком на 8,7% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,5%. В годовом выражении промышленное производство в августе упало на 13,3%.

Котировки владельца розничных магазинов J.Front Retailing Co. подскочили на 11,1%. Тем временем бумаги автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. теряют в цене 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:33 МСК опустился на 0,24%, гонконгский индекс Hang Seng - вырос на 0,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре 2020 года поднялся до 51,5 пункта, максимальной отметки с марта, по сравнению с 51 пунктом месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в сентябре до 51,2 пункта, по данным Trading Economics.

Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в сентябре подскочил до максимальных с ноября 2013 года 55,9 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее.

Цена акций производителя электроники Xiaomi Corp. растет на 2%, Alibaba Group Holdings Ltd. - на 3,3%. Бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 1,6%.

В то же время котировки HSBC Holdings Plc снижаются на 0,2%. Акции нефтяных компаний также дешевеют: China Petroleum & Chemical Corp.- на 0,6%, CNOOC Ltd. - на 0,5%, PetroChina Co. Ltd. - на 0,9%.

Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с праздником (осенний праздник Чхусок - день полнолуния).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 МСК упал на 1,81%.

Фондовый рынок Австралии может опуститься по итогам второго месяца подряд на фоне опасений введения новых локдаунов из-за роста заболеваемости в стране, пишет Trading Economics.

Бумаги National Australia Bank дешевеют на 1,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,6%.

Котировки ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизились на 2,5% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть опускаются в среду на фоне обеспокоенности по поводу спроса, инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:42 МСК в среду составляет $40,57 за баррель, что на $0,46 (1,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,4 (3,3%).

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Более активно торгуемый декабрьский контракт к 08:06 МСК подешевел на $0,41 (0,99%) - до $41,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,94 за баррель, что на $0,35 (0,89%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы потеряли в цене $1,31 (3,2%).

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения, связанные с пандемией коронавируса. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во вторник заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%, пишет CNBC.

"Если Нью-Йорк приблизится к введению карантинных мер до зимней волны вируса, ожидания нефтяного спроса будут, вероятно, сильно понижены", - считает аналитик Oanda, которого цитирует S&P Global Platts.

Помимо этого, обеспокоенность трейдеров вызывает рост добычи в Ливии, а также информация о том, что Россия может превысить квоты в рамках соглашения ОПЕК+, пишет Bloomberg.

"Развитие событий со стороны спроса неблагоприятно, Россия, скорее всего, превысит квоты ОПЕК+, и риски вокруг соглашения о сокращении добычи растут", - отмечают аналитики ANZ.