Драйверов роста на российском рынке акций нет - Альфа-банк

Курс рубля и российский рынок акций завершают 3К20 на пессимистической ноте, рынки вступают в динамичный завершающий квартал года с большим количеством рисков, чем катализаторов роста, констатирует аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Мы ожидаем, что курс рубля и российский рынок акций по-прежнему будут находиться под давлением негативного внешнего фона и неопределенности вокруг ситуации в Нагорном Карабахе. Надежды на новый пакет стимулов ($2,2 трлн) сходят на нет после того, как вчерашние обсуждения ни к чему не привели. Так как цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений в части предложения нефти, драйверов роста на российском рынке акций нет, - пишет специалист банка. - По всему миру растет число новых случаев Covid-19, карантинные меры, хотя и вводятся локально, могут препятствовать восстановлению экономики. Вчерашние теледебаты между кандидатами на пост президента США оставили больше вопросов, чем ответов и не привнесли оптимизма на рынки. Сильные данные по объему промышленных заказов Китая могут поддержать российских экспортеров горно-металлургического сектора. Инвесторы, вероятно, будут возвращаться в защитные активы в розничном и энергетическом секторах".