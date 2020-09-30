Уралсиб рекомендует "держать" привилегированные акции "Транснефти"

Аналитики Уралсиба указывают, что, насколько можно судить по принятому советом директоров "Транснефти" решению, возобладала точка зрения Минфина, согласно которой компания могла незначительно отсрочить выплату дивидендов за 2019 г., но распределить около половины чистой прибыли. Ключевым вопросом на будущее остается динамика тарифов за перекачку нефти, поскольку снижение ее объемов в рамках соглашения ОПЕК+, особенно экспортных объемов, негативно скажется на выручке во 2–4 кв. 2020 г., говорится в комментарии корпорации. "Мы рекомендуем "держать" привилегированные акции "Транснефти", - отмечает аналитик Алексей Кокин.

Совет директоров "Транснефти" во вторник рекомендовал выплатить по итогам 2019 г. дивиденды в размере 11612 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Доходность по привилегированным акциям по цене закрытия на 28 сентября составила 7,9%, отмечают специалисты Уралсиба. Реестр для получения дивидендов будет закрыт на 20-й день после одобрения размера выплат собранием акционеров.

Эксперты корпорации также отмечают, что по итогам 2019 г. распределению подлежит 84,2 млрд руб., что составляет 46,9% чистой прибыли по МСФО за 2019 г., приходящейся на долю акционеров "Транснефти". Год к году рост дивиденда составит 8,5%, при этом коэффициент выплат по МСФО повысится на 12 п.п. В июне-июле менеджмент компании предлагал выплатить в 2020 г. только половину рекомендованной суммы, то есть более 40 млрд руб., а остальные 50% перенести на следующие три года как надбавку к выплатам соответствующих периодов.