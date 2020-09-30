Технической целью отката пары доллар/рубль может стать район 77,8 руб./$1 - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что на дневном графике пары доллар/рубль образовалась фигура "крест" с длинными хвостами. "Это свидетельствует о высокой вероятности разворота краткосрочного восходящего тренда. Вот только для реализации данного сценария хорошо бы получить поддержку извне, но ее с утра среды нет. Впрочем, мы неоднократно видели, что рубль игнорирует внешний фон и "живет своей жизнью". Частично рубль поддержит намерение ЦБ начать продавать с четверга дополнительную валюту в эквиваленте 2,9 млрд рублей в день, оставшуюся от продажи контрольного пакета акций Сбербанка Правительству РФ.

Технической целью отката пары доллар/рубль является район 77,8 руб./$1", - пишет Антонов в комментарии компании.