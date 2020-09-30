Рынок акций РФ начнет торги среды с негатива - "Алор Брокер"

Внешний фон в среду продолжает ухудшаться, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Возможно, это связано с тем, что американские игроки негативно отреагировали на дебаты Байдена и Трампа. Так что с утра американские фьючерсы примерно в процентном минусе. Свыше процента теряет нефть, приблизившись к отметке 41 доллар за баррель. Открытие нас ждет негативное. Впрочем, американский рынок "залег" в волатильный боковик, и мы неоднократно видели как в течение дня заокеанские индикаторы меняют вектор движения, иногда несколько раз", - пишет Антонов в комментарии компании.