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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций РФ начнет торги среды с негатива - "Алор Брокер"
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30 сентября 2020 года 09:35
Рынок акций РФ начнет торги среды с негатива - "Алор Брокер"
Внешний фон в среду продолжает ухудшаться, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Возможно, это связано с тем, что американские игроки негативно отреагировали на дебаты Байдена и Трампа. Так что с утра американские фьючерсы примерно в процентном минусе. Свыше процента теряет нефть, приблизившись к отметке 41 доллар за баррель. Открытие нас ждет негативное. Впрочем, американский рынок "залег" в волатильный боковик, и мы неоднократно видели как в течение дня заокеанские индикаторы меняют вектор движения, иногда несколько раз", - пишет Антонов в комментарии компании.
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30 сентября 2020 года 19:10
BCS Global Markets (BCS GM) оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Таким образом, дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" от BCS Global Markets в настоящее... читать дальше
.30 сентября 2020 года 18:50
Газпромбанк (MOEX: GZPR) сохраняет свой прогноз курса рубля на конец 2020 года в 70-72 руб./$1 при цене на нефть Brent $52 за баррель, говорится в обзоре банка. "Стремительное падение курса рубля в последние дни вызывает беспокойство инвесторов и вновь поднимает вопрос об устойчивости российской... читать дальше
.30 сентября 2020 года 18:50
Москва. 30 сентября. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду подрастают относительно закрытия предыдущего дня. Позитивный настрой инвесторов и рост их интереса к риску связан с улучшением показателей деловой активности в Китае и с ожиданиями новых стимулов, направленных на восстановление экономики США. Тем временем американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.30 сентября 2020 года 18:14
Доллар и евро в среду ощутимо корректировались на российском рынке после длительного периода роста, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. К окончанию рабочего дня доллар и евро снижались на 1,7-1,8%, что делало рубль в среду... читать дальше
.30 сентября 2020 года 17:26
Российский фондовый рынок завершает сентябрь умеренным снижением, причем индексы Мосбиржи и РТС с технической точки зрения остаются под краткосрочным и среднесрочным давлением, отмечает в своем комментарии аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Попытки повышения, наблюдавшиеся в течение месяца,... читать дальше
.30 сентября 2020 года 16:59
"ФИНАМ" рассматривает iShares U.S. Consumer Services ETF в качестве привлекательного инструмента для инвесторов
Аналитики "ФИНАМа" продолжают рассматривать iShares U.S. Consumer Services ETF в качестве привлекательного инструмента для инвесторов и повышают целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании. "Доходность iShares U.S. Consumer Services ETF с момента публикации нашего последнего материала... читать дальше
.30 сентября 2020 года 16:35
Рубль с первых минут торгов взял курс на укрепление, игнорируя слабость нефти и рост индекса доллара, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3230 рублей. Ставки MosPrime на день снизились до 4,48%, а на неделю... читать дальше
.30 сентября 2020 года 16:10
(исправлено: изменено название инвесткомпании) Рубль превысил свой технический и фундаментальный уровень перепроданности на 10-12 руб. при нефти Brent в $40-43/барр., отмечается в аналитическом материале ITI Capital. Геополитическая составляющая в текущем курсе рубля близка к историческим... читать дальше
.30 сентября 2020 года 16:00
Москва. 30 сентября. Доллар и евро после непродолжительного повышения на старте торгов падают на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря активной фиксации прибыли в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж. читать дальше
.30 сентября 2020 года 15:54
Китайский оффшорный юань (CNH) извлекает выгоду из раннего восстановления экономики Китая, снижения курса доллара США и благоприятного уровня доходности облигаций, отмечается в комментарии Julius Baer. Недавнее объявление о включении китайских государственных облигаций в индекс государственных... читать дальше
.30 сентября 2020 года 14:54
Закрытие коротких позиций на рынке нефти стало опасным с учетом "медвежьих" настроений - Julius Baer
Опасения по поводу стагнации спроса и возвращения ливийского экспорта продолжают оказывать давление на котировки нефти, отмечается в комментарии главный макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. Спрос, полагает эксперт, вероятно, вернется к 95% от докризисных уровней, и для полного... читать дальше
.30 сентября 2020 года 14:27
Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась, в среду преобладают шансы повышения цен российских акций: целевой диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2895-2925 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "В среду утром фьючерсы на... читать дальше
.30 сентября 2020 года 13:54
Аналитики Альфа-банка считают решение ЦБ РФ о продаже валюты на сумму $2,5 млрд несвоевременным. Если бы регулятор сохранил опцию продажи 22 млрд руб. в рамках сделки со Сбербанком, это обеспечило бы большую стабильность российскому валютному рынку в данный момент времени, говорится в их... читать дальше
.30 сентября 2020 года 13:01
Курс пары EUR/USD, вероятно, сможет продолжить восходящее движение в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в среду, 30 сентября, немного снижается, торгуясь у отметки 1,17250, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. Ключевым... читать дальше
.30 сентября 2020 года 12:21
Аналитики Альфа-банка подтверждают позитивный взгляд на акции золотодобывающих компаний, говорится в комментарии банка, как на наиболее привлекательные защитные инвестиции. "Наша текущая рекомендация "на уровне рынка" по бумагам "Полюса" и Polymetal продиктована взглядом на цену на золото в... читать дальше
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