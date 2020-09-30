Промсвязьбанк ждет перехода Brent в диапазон $38-40/барр.

Аналитики Промсвязьбанка ждут перехода нефти марки Brent в диапазон $38-40 за баррель на фоне признаков ухудшения глобальной конъюнктуры, сообщается в комментарии банка.

Рынок нефти находится под давлением: декабрьский фьючерс на нефть марки Brent проторговывает вниз отметку $41/баррель, констатирует управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. Рост числа заражённых коронавирусом в мире (вдвое за последние 3 месяца, до более 1 млн чел.) ставит под вопрос дальнейшие перспективы восстановления спроса, отмечает она.

Ситуацию, на взгляд эксперта, ухудшает рост предложения нефти из-за старта добычи в Ливии (уже 250 тыс. барр./день) и Иране вопреки соглашению ОПЕК+. Статистика от API показала сокращение запасов сырой нефти на 0,8 млн барр. при неожиданном росте запасов бензинов на 1,6 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 3,4 млн барр.

"На фоне признаков ухудшения глобальной конъюнктуры мы ждем в среду перехода нефти марки Brent в зону $38-40/баррель", - указывает Крылова.