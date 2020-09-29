Рынок акций РФ закрыл торги вторника умеренным снижением из-за ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ, несмотря на дневную попытку коррекции, в итоге закрыл торги вторника умеренным снижением из-за ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2910,12 пункта (-0,58%), индекс РТС - 1155,67 пункта (-0,96%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 2,3%. При этом доллар США к этому моменту вырос на 0,24 рубля - до 79,32 руб./$1 (в начале дня курс "американца" вплотную приближался к отметке 80 руб./$1).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "префы" Сбербанка (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Московской биржи" (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", к формированию негативной тенденции на российском фондовом рынке 29 сентября привело, прежде всего, ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Однако отсутствие агрессивных продавцов на мировых фондовых площадках послужило поводом для локальной коррекции российского рынка в середине дня. Вместе с тем ближе к вечеру активность игроков на понижение на мировых рынках вновь возросла, что вызвало новую волну снижения и российских акций. К тому же вечером усилилось падение нефтяных котировок, что оказало дополнительное давление на отечественный рынок.

Европейские фондовые индексы к закрытию торгов вторника снижались в среднем на 0,4-0,5%, при этом американский рынок акций терял порядка 0,6-0,8%. Инвесторы ожидают первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. Внимание инвесторов будет приковано к заявлениям Трампа о новых стимулирующих мерах. Помимо этого, они будут оценивать готовность Байдена возглавить страну в случае победы на ноябрьских выборах.

В свою очередь снижение нефтяных цен усилилось на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть. Три крупнейших независимых нефтяных трейдера считают, что потребление нефти не восстановится за ближайшие полтора года, в то время как Total (SPB: TOT) прогнозирует достижение пика спроса на нефть к 2030 году, пишет Bloomberg. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК составила $40,76 за баррель, что на 3,94% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизилась на 4,56% - до $38,75 за баррель.

Нефтяные трейдеры также ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, "во вторник российский фондовый рынок перешел к снижению, растеряв большую часть роста понедельника, чему способствовал внешний фон. Существенным негативным фактором для нашего рынка выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 3%. Также продажам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4-0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P 500 отступили на 0,5% и 0,3% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи снизился более чем на 0,5%, отступив в район 2910 пунктов. Давление на рынок со стороны внешних факторов в ближайшие сессии сохранится, что поспособствует отступлению рынка в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов по индексу МосБиржи".

"Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов находились в умеренном минусе, не получив значимых внутренних или внешних позитивных драйверов. В течение сессии индикаторы несколько раз меняли направление движения, в том числе из-за динамики рубля. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,5%. Инвесторы ждут первых дебатов Байдена и Трампа, которые обещают быть жаркими. Особенно интересным будет взгляд кандидатов в президенты на меры поддержки экономики в вирусный период. Демократы на этой неделе представили очередной план налогово-бюджетного стимулирования в объеме $2,2 трлн, от хода обсуждения которого в том числе будет зависеть рыночный настрой. Во вторник на биржах также ждут выступлений представителей ФРС", - отмечает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Таким образом, настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник сместились с нейтральных на умеренно негативные. Инвесторы нервничают на фоне активизации президентской кампании в США и в преддверии публикации блока макроэкономической статистики в Китае, Европе и США в среду. С учетом того, что большинство рисковых активов остаются под краткосрочным давлением, участники скорее будут остро реагировать на любые негативные сигналы, нежели наоборот. Рассчитывать на уверенное повышение акций или нефти пока рано", - полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "рынки находятся в ожидании первых телевизионных дебатов кандидатов на пост президента США. От участников ждут оглашения возможных инициатив по дальнейшему восстановлению экономики из коронавирусного кризиса. Возможно, что Дональд Трамп поддержит пакет мер, которые предложили демократы, в объеме $2,2 трлн, что поможет рынкам найти повод для позитивной динамики. Также на утро вторника по американскому времени запланированы переговоры лидера демократов и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и министра финансов США Стивена Мнучина".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основных дневных торгов вторника составил 80,16 млрд рублей (из них 19,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,05 млрд рублей на бумаги "Газпрома").