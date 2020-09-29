Цены евробондов РФ во вторник в основном подрастают в ожидании новых стимулов на внешних рынках

Москва. 29 сентября. Котировки большинства средне- и долгосрочных выпусков российских еврооблигаций во вторник повышаются, в то время как краткосрочные бумаги умеренно дешевеют относительно закрытия предыдущего дня. Позитивный настрой участников рынка связан с ожиданиями новых стимулов от основных центробанков мира в целях поддержания восстановления темпов экономического роста. Тем временем американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредах к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 162,5 базисного пункта по отношению к закрытию 28 сентября и составила 116,13% от номинала, что соответствует доходности 2,04% годовых (снижение на 49 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries почти не изменилась за день, оставшись на отметке 102,1% от номинала (доходность также практически не изменилась и составила 0,12% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 49 пунктов, составив 191 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 40 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 138,63% от номинала (доходность снизилась на 2,1 пункта - до 3,43% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году увеличились на 55 базисных пунктов, поднявшись до 133,77% от номинала (доходность уменьшилась на 3 пункта и составила 3,39% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 15 базисных пунктов, до 114,68% от номинала (доходность увеличилась на 2,6 базисных пункта, до 1,99% годовых), с погашением в 2023 году - уменьшились на 5,8 базисных пунктов, до 109,99% от номинала (их доходность подросла на 1,4 пункта и составила 1,41% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 20,7 базисного пункта, подорожав до 132,64% от номинала (доходность уменьшилась на 1 пункт и составила 3,38% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году поднялся в цене на 7,8 базисного пункта - до 112,62% от номинала (доходность снизилась на 1,3 пункта, до 2,22% годовых).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора по активным операциям ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков, во вторник рынок российского валютного государственного долга в целом демонстрирует сдержанно позитивную динамику. "При умеренно низкой активности участников преобладают небольшие покупки, цены большинства выпусков находятся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Российский сегмент рынка государственных еврооблигаций уже довольно дорогой, поэтому у игроков нет особых ожиданий роста. Покупка бумаг интересна только тем инвесторам, которые придерживаются консервативных стратегий и у которых соответствующие консервативные портфели. Рынок в целом очень спокойный, низкодоходный и низковолатильный. В ближайшее время участники торгов будут наблюдать за геополитическими темами и связанными с ними рисками для России. Без серьезных новостей ждать волатильности на рынке не стоит", - подчеркивает Шиленков.