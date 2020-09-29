Альфа-банк понизил рекомендацию для GDR Полюса и акций Polymetal до "на уровне рынка"

Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

Так, прогнозная стоимость GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) была повышена с $66,5 до $89,3 за штуку, акций Polymetal (MOEX: POLY) - с 14,3 фунта стерлингов до 19,1 фунта стерлингов за штуку.

Между тем аналитики понизили рекомендацию для обеих бумаг с "выше рынка" до "на уровне рынка", так как они видят ограниченный потенциал роста цен на золото в краткосрочной перспективе. Эксперты ожидают, что золото будет торговаться на отметке $1900-2100 за унцию до конца года, до тех пор, пока рынок не получит ясности относительно итогов президентских выборов в США.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Полюс - 89,3 (текущая цена - 102,9), рекомендация - на уровне рынка;

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 19,1 (текущая цена - 16,51), рекомендация - на уровне рынка.