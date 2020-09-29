Рубль имеет шансы на укрепление - "Открытие Брокер"

Резкое ослабление рубля в последние дни может быть предвестником завершения данной тенденции, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Как минимум, говорится в комментарии компании, данный факт и объявление ЦБ РФ способствуют смене настроений. Регулятор сообщил, что в рамках сделки по Сбербанку в период с 1 октября до 30 декабря дополнительно продаст валюту на 185,4 млрд рублей, или около 2,9 млрд в день. На текущий момент в рамках бюджетного правила Минфин и ЦБ РФ продают валюту на сумму около 2,5 млрд рублей в день. Вероятно, что в октябре этот объём увеличится, так как средняя цена нефти в сентябре была ниже, чем в августе.

Таким образом, полагает Кочетков, у рубля появляются реальные факторы поддержки, которые способны сломать спекулятивную атаку.