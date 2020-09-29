Альфа-банк сохранил оценку справедливой стоимости рубля в 2021г на уровне 68-78 руб./$1

Недавнее ослабление курса рубля не является ответом на ухудшение фундаментальных факторов, но всего лишь отражает рост геополитических опасений, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"В качестве иллюстрации заметим, что курс рубля сильно отклонился от цены на нефть, которая не меняется последние три месяца, торгуясь в диапазоне $40-45 за баррель. Текущий уровень цен на нефть указывает на то, что курс рубля должен был бы оставаться на уровне примерно 72 руб./$1. Рынок вполне может вернуться к этому значению к концу года, если геополитическая премия сократится до нуля. Тот факт, что цены на российские облигации избежали сильной коррекции на этой неделе, подтверждает наличие хорошей фундаментальной поддержки. Наши оценки справедливой стоимости рубля на 2021 год также не изменились на данный момент, и значение фундаментального курса находится в диапазоне 68-78 руб./$1. При этом справедливая стоимость, хотя и дает индикацию того, где должен быть курс рубля без учета геополитических рисков, она не может нейтрализовать опасения по поводу санкционных рисков", - пишет эксперт.

Как отмечается в обзоре, курс рубля на уровне 72 руб./$1 соответствует текущему уровню цен на нефть - это предполагает, что сейчас премия за геополитический риск составляет примерно 7-8 руб./$1. "Изначально, когда рынок опасался только эскалации политической ситуации в Беларуси и последствий отравления Навального, эта премия составляла примерно 3-5 руб./$1, таким образом, сейчас она практически удвоилась. Однако в 2018 году, когда США ввели санкции против "РусАла" (MOEX: RUAL) и угрожали ввести санкции против российского суверенного долга и/или госбанков, премия за риск доходила до 10-15 руб./$1. Это предполагает, что курс рубля еще имеет пространство для дальнейшего ослабления, особенно при сценарии президентства Джо Байдена, который может вернуть на повестку некоторые из указанных санкций, и любое улучшение ситуации на рынке выглядит маловероятным до середины ноября", - полагает Орлова.

По ее мнению, наиболее привлекательный сценарий для России на данный момент - это сохранение курса рубля на уровне 75-80 руб./$1; однако, как считает экономист, учитывая рост опасений по поводу второй волны карантина, курс рубля может опуститься до 80-85 руб./$1, что будет отражать санкционную премию за риск по аналогии с 2018 годом.

Самый важный вопрос, как пишет Орлова, заключается в том, должен ли и будет ли ЦБ останавливать панику на рынке, если рубль в ближайшие недели или месяцы окажется под дополнительным давлением.

"Ответ на этот вопрос крайне неоднозначен. Действия ЦБ в 2018 году не могут служить ориентиром в нынешней ситуации; тогда ЦБ прекратил покупку валюты в рамках бюджетного правила, которое само по себе оказывало давление на курс рубля. Сейчас давления, которое бы проистекало от действий государства, нет, поэтому регулятор не сможет использовать изменения в бюджетном правиле как основу для своих операций на валютном рынке. Регулятор также недавно объявил о взаимозачетах своих операций с Минфином, что оставило ЦБ с чистым остатком всего $2,5 млрд на продажу до конца года, которые будут поступать на рынок регулярно, на ежедневной основе. Единственной опцией будут прямые валютные интервенции, мотивированные риском финансовой стабильности. Тем не менее, эта опция не использовалась с 2014 года, и ее использование само по себе станет тревожным признаком. В результате регулятор вряд ли сможет задействовать ее до тех пор, пока не станут известны результаты выборов в США; кроме того, если повестка дня нового президента усилит санкционные риски, совершенно не факт, что ЦБ может и должен компенсировать их за счет резервов. Возможной опцией может быть решение Минфина продать часть своих накоплений в рынок, но такое решение предполагает изменение стратегии финансирования бюджетного дефицита. И в любом случае рынок не должен ожидать, что рублю будет оказана какая-либо поддержка, пока не появится риск пробития диапазона 80-85 руб./$1; таким образом, в ближайшем будущем высокая волатильность сохранится" - говорится в отчете Альфа-банка.