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30 сентября 2020 года 11:12
"КИТ Финанс Брокер" подготовил портфель акций РФ, в который включил самые перспективные истории на рынке
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" подготовили портфель акций РФ "Top Picks" для розничного инвестора с умеренным отношением к риску, в который включили самые перспективные истории на рынке, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. В портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: МТС, Юнипро, ФосАгро, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз (АП), Энел Россия АО, Сбербанк АО, Mail.ru. 1. МТС - стабильный бизнес, высокий фиксированный дивиденд. Аналитики "КИТ Финанс Брокер" считают, что со снятием ограничительных мер между странами, выручка от роуминга восстановится, а медиа и цифровые направления группы МТС продолжат уверенно показывать положительную динамику. Согласно действующей дивидендной политике, компания выплачивает высокий фиксированный дивиденд с 2019 по 2021 г. в размере не менее 28 руб. в год. Дивиденды выплачиваются дважды в год. Дивидендная доходность по текущим ценам 8,3% годовых. Это выше банковских депозитов и облигаций МТС. "Таким образом, акции МТС является по сути квазиоблигациями. Снижение процентных ставок в экономике ( мы ожидаем еще одно снижение ключевой ставки до конца года) приведут к переоценке стоимости акций МТС на рынке. Ближайшая дата дивидендной отсечки 10 октября 2020 г. Размер дивиденда 8,3 руб. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг "выше рынка" и рекомендуем выкупать все текущие просадки в акциях МТС с целевым ориентиром 400 руб. Мы ждём положительной переоценки ценных бумаг на горизонте от 6 месяцев", - заключают эксперты инвесткомпании. 2. Юнипро - сектор электроэнергетики, высокий дивиденд. "Юнипро в марте 2019 г. утвердила новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты акционерам 14 млрд руб. ежегодно двумя платежами. В течение 2021-2022 г. обещали направлять дивиденды на уровне 20 млрд руб. в год, но изза переноса запуска 3 блока, оставят на уровне 14 млрд руб. Таким образом, фиксированная годовая дивидендная доходность составляет 8%. Рекомендуем покупать акции с целевым ориентиром 3 руб.", - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер". 3. ФосАгро - производитель удобрений, выигрывающий от ослабления рубля. "Ждём сильные финансовые результаты в III кв. 2020 г. на фоне ослабления рубля и роста цен на удобрения, - подчеркивают эксперты инвесткомпании. - Покупка акций компаний, производимых удобрения – это ставка не только на ослабления рубля, но и на рост населения земного шара и улучшение его благосостояния.Ближайший целевой ориентир 3000руб. за акцию". 4. НОВАТЭК - перспективная компания из нефтегазовой отрасли, сильные результаты. "СПГ проекты – это одна из главных составляющих будущей переоценки компании, несмотря на текущие высокие мультипликаторы, - считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". - По нашим консервативным оценкам, суммарная стоимость долей в проектах НОВАТЭКа составит $73 млрд vs $57,5 млрд рыночной оценки компании. Значит долгосрочный потенциал роста к оценке активов как минимум 27%. При этом мы не учитывали текущую оценку уже имеющихся ресурсов и действующих проектов, которые не касаются СПГ. На фоне долгосрочных перспектив компании и восстановлении цен на газ в совокупности с девальвацией рубля, мы рекомендуем покупать акции НОВАТЭКа с целевым ориентиром 1200руб.". 5. Сургутнефтегаз АП - страховка от девальвации рубля, высокий дивиденд. "Привилегированные акции Сургутнефтегаза являются одними из бенефициаров ослабления рубля, поскольку размер дивиденда в значительной степени зависит от курса доллара. Благодаря наличию валютных депозитов в размере почти $48 млрд, переоценка которых вследствие динамики курсов валют, позволит компенсировать выпадающие доходы от падения цен на нефть и показать рекорды по прибыли Сургутнефтегаза. Таким образом, в условиях высокой турбулентности и низких цен на нефть, «префы» Сургутнефтегаза могут выступать защитным активом. Рекомендуем покопать привилегированные акции Сургутнетфегаза,какзащитный активс целевым ориентиром 45руб.за шутку", - указывают аналитики КИТ. 6. Энел Россия - защитная бумага с высокой дивидендной доходностью. "Чтобы защитить акционеров от волатильности прибыли из-за перехода на «экологическую энергию», Энел Россия зафиксировала выплаты дивидендов в 2020-2022 гг. в размере 3 млрд руб. Размер дивиденда на акцию составит 0,085 руб. в год, текущая дивидендная доходность составляет 9%. Рекомендуем покупать акции Энел Россия, как аналог облигаций с фиксированной доходностью с потенциалом развитияв «зелёнойэнергетике», целевой ориентир1,20руб.", - отмечают эксперты инвесткомпании. 7. Сбербанк - рост финансовых показателей, высокая дивдоходность. По оценке менеджмента, Сбербанк имеет все основания предполагать сохранение достаточности капитала выше 12,5% и дальше, что является условием для дивидендов в 50% прибыли за 2020 г. "Согласно нашему базовому сценарию, чистая прибыль по итогам текущего года может составить 700-750 млрд руб. Предполагаемый дивиденд за 2020 г. 16-16,5 руб. Таким образом, в ближайшие 9 мес. дивидендные выплаты Сбербанка составят более 34 руб. на акцию, что делает акции Сбербанка привлекательной дивидендной историе". - отмечают эксперты "КИТ Финанс Брокер". По мнению аналитиков инвесткомпании, Сбербанк довольно сильно выглядит, даже не смотря на влияние локдауна: "Банк наращивает доходы от операционной деятельности, и мы ожидаем, что результаты за 2 полугодие превзойдут первые 6 мес. 2020 г. Ключевой риск – резкое снижение прибыли в текущем году на фоне увеличению резервов на возможные потери по кредитам - по мере нормализации экономической ситуации в стране будет ослабевать. В этом случае, уже сформированные резервы окажут положительное влияние на доходы банка в будущих периодах, что повышает шансына выплату дивидендов и дальнейший роста акций на рынк". 8. Mail.ru - перспективы развития, рост на новостях о включение акций в индекс MSC. "Мы ожидаем, что компания продолжит поддерживать высокие темпы роста в будущих периодах. - прогнозируют эксперты "КИТ Финанс Брокер". - Ближайший конкурент Mail.ru на российском фондовом рынке – Яндекс. Если сравнивать компании по мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA), то акции Mail.ru торгуются с дисконтом и обладают потенциалом роста более 40%. Мы рекомендуем покупать акции Mail.ru по текущем ценам на срок 2-3 мес. При условии сохранения тренда на восстановление экономической активности и снижения фактора пандемии, считаем, что акции Mail.ru покажут опережающую динамику рынокв преддвериивключениябумаг в индекс MSCI Russia".
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России, Сургутнефтегаз, МТС, Новатэк, Энел Россия, Юнипро, Mail.ru Group, ФосАгро
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