Поиск доходности снова станет преобладающей темой на рынке облигаций в среднесрочной перспективе - Julius Baer

По мнению аналитиков Julius Baer, инвесторам в долговые обязательства спекулятивного уровня и облигации развивающихся стран следует приготовиться к периоду более высокой волатильности, поскольку рынок облигаций должен переварить негативные факторы, включая тупиковую ситуацию в финансовой политике США, неопределенность в связи с выборами в США, вторую волну пандемии COVID-19 в Европе и общее отсутствие дополнительного денежно-кредитного стимулирования, говорится в комментарии банка.

"Оценки американского долга спекулятивного уровня выросли, причем кредитный спрэд в 5% едва компенсировал ожидаемую 8%-ную ставку дефолта по прогнозам Moody's на следующие 12 месяцев, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Валюты развивающихся стран находятся под давлением, поскольку центральные банки большинства из них поспешили снизить процентные ставки, чтобы стимулировать свои экономики, независимо от жесткости инфляции. Доходность облигаций развивающихся стран в твердой валюте упала, несмотря на отсутствие роста за пределами азиатских стран". По мнению эксперта банка, более рискованные сегменты рынка облигаций были оценены с учетом оптимистичных ожиданий, что усиливает влияние возникающей неопределенности относительно устойчивости восстановления экономики США, результатов и последствий президентских выборов в США, а также опасений в связи с возможным введением новых мер изоляции в Европе. Свежие данные о потоках средств подтверждают, что инвесторы сокращают свои позиции на рынке высокодоходных бумаг США, и это увеличивает кредитные спреды. "Однако среднесрочные перспективы для более рискованных сегментов остаются неизменными. Поиск доходности снова станет преобладающей темой на рынке облигаций в среднесрочной перспективе, поскольку опасения по поводу дефляции будут удерживать процентные ставки на низком уровне в странах с развитой экономикой в течение очень длительного периода", - прогнозирует Алленшпах.