Геополитические риски оказывают давление на рубль - "ФИНАМ"

Ключевым фактором, оказывающим давление на рубль, остаются санкционные риски, отмечает аналитик "ФИНАМа" Анна Зайцева. Несмотря на фундаментальную привлекательность российских финансовых активов, иностранные инвесторы опасаются введения санкций на приобретение новых и удержание старых выпусков российских государственных облигаций, что и провоцирует продажи рубля, говорится в комментарии компании.

Помимо этого, отмечает Зайцева, негативно на динамике российской валюты сказывается эскалация напряженности в Нагорном Карабахе. В случае разрастания конфликта и обращения Армении в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью падение рубля может усилиться, считает она. По словам посла Армении в РФ Вардана Тоганяна, армянская сторона пока не планирует обращаться в ОДКБ. Тем не менее, такое развитие событий нельзя исключать из рассмотрения, полагает эксперт компании.

Также, по мнению Зайцевой, необходимо отметить и общий фактор сокращения спроса на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. На данный момент ряд правительств уже ввели частичные ограничительные меры, и угроза повторных полных локдаунов сохраняется.

"При реализации обозначенных рисков, что мы относим к неблагоприятному сценарию, можно ожидать роста курса USD/RUB выше 80 руб./$1, а EUR/RUB - выше 93 руб./EUR1. В то же время в случае ослабления санкционного давления на Россию деэскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией, стабилизации ситуации с коронавирусом и общей нормализации настроений на глобальных финансовых рынках можно ожидать увеличения интереса со стороны иностранных инвесторов к российским ценным бумагам, что будет способствовать укреплению национальной валюты", - указывает аналитик "ФИНАМа".