Рубль сумел отыграть утренние потери и развернуться вверх после обновления многомесячных минимумов к доллару и евро

Москва. 29 сентября. Доллар и евро растеряли рост первой половины дня и дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине благодаря фиксации прибыли, активизировавшейся на фоне заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об отказе России от военной поддержки Армении, в том числе по линии ОДКБ.

Курс доллара США составил 78,85 руб./$1 в 15:01 МСК, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар достигал отметки 79,975 руб./$1 впервые с 30 марта. Евро стоил 92,25 руб./EUR1, подешевев на 1,25 копейки. Ранее евро достигал отметки 93,32 руб./EUR1 впервые с 21 января 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,1 копейки - до 84,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 сентября на 1,0132 рубля, до 79,6845 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5447 рубля, до 93,0237 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и немного повышается к доллару и евро. Игроки фиксируют прибыль после обновления долларом и евро многомесячных максимумов, отыгрывая снижение рисков усиления военной вовлеченности России в конфликт в Нагорном Карабахе, в том числе по линии ОДКБ, после соответствующих заявлений Пескова.

Любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе провоцируют обострение, Москва выступает категорически против таких действий, заявил во вторник журналистам пресс-секретари президента РФ. Так, Песков прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил о готовности поддержать Азербайджан "как за столом переговоров, так и на поле боя".

На вопрос, рассматривают ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, в том числе по линии ОДКБ, Песков сказал: "В Кремле исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий". "Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что Москва "призывает все страны, особенно страны-партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами".

На вторник, 29 сентября, назначено официальное обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе в Совете Безопасности ООН, оно пройдет в формате закрытых консультаций, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире организации. Официальный запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в Совбезе - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с ростом числа заражений коронавирусом, оценивать последствия пандемии для мировой экономики и действия ведущих центробанков по выходу из кризиса. Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Представители демократов в Палате представителей Конгресса США в понедельник представили новый пакет мер поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса общим объемом $2,2 трлн, который включает, в частности, возобновление выплат безработным в размере $600 в неделю.

Голосование в Палате представителей по этому пакету, вероятно, состоится позднее на этой неделе, пишет The Wall Street Journal. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси планирует обсудить меры поддержки экономики, по-прежнему испытывающей серьезные трудности из-за пандемии коронавируса, с министром финансов США Стивеном Мнучином во вторник.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) при необходимости готов применить дополнительные меры монетарного стимулирования на фоне пандемии коронавируса, которая омрачает перспективы восстановления экономики, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе видеоконференции с членами комитета по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента, которая состоялась в понедельник.

"Кризис в сфере здравоохранения продолжит оказывать давление на экономическую активность и представляет понижательные риски для экономического прогноза", - сказала она. По словам Лагард, совет управляющих ЕЦБ "по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты в случае необходимости".

Цены на нефть опускаются на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК во вторник снизилась на 0,66% - до $42,15 за баррель. Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,84% - до $40,26 за баррель.

В центре внимания трейдеров - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

"На курс рубля влияет целый ряд негативных факторов, который включает как глобальные риски для рынков, среди которых растущая заболеваемость коронавирусом в мире, так и усиливающиеся на фоне конфликта Армении и Азербайджана геополитические риски. Прошедший пик налоговых выплат не смог оказать заметной поддержки курсу. При этом в среднесрочной перспективе в пользу рубля будет играть сезонное увеличение текущего счета платежного баланса и начало продажи валюты Центробанком на рынке в четвертом квартале, о котором регулятор сегодня утром напомнил в отдельном пресс-релизе. По нашим оценкам, в октябре из-за снизившихся цен на нефть Минфин увеличит объем операций до 100-110 млрд рублей после 54 млрд рублей, а с учетом дополнительных продаж от ЦБ дневной объем операций составит 7,4-7,9 млрд рублей, что в три раза больше чем в сентябре и позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Курс рубля слабеет одновременно с курсом турецкой лиры, тестирующей свои рекордные минимумы на фоне вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, который не показывает признаков ослабления. Неопределенность усиливается и в связи с ухудшением ситуации вокруг COVID-19 - стремительно растет количество заболевших во всем мире, не исключено возобновление карантинных мер во многих странах. Российские инвесторы, вероятно, будут уходить в защитные активы, в том числе в компании энергетического сектора и ритейлеров", - отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21, 23, 24 и 25 сентября - по 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,4 млрд рублей.

Банк России, как и планировал ранее, помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила будет осуществлять с 1 октября по 30 декабря 2020 года дополнительные операции по продаже остатка валюты от сделки по Сбербанку (MOEX: SBER). Они увеличит ежедневные операции в рамках бюджетного правила на 2,9 млрд руб.

"Учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их проведения, данные операции не окажут существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка", - говорится в сообщении регулятора.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 4,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне, тоже 4,49% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 4,5%, 4,63% и 4,67% годовых соответственно.