Внешний фон на данный момент выступает катализатором ослабления курса рубля - Райффайзенбанк

Внешний фон, обусловленный ухудшением фундаментальных факторов, на данный момент выступает катализатором ослабления курса рубля, однако снижение российской валюты пока находится в рамках общей динамики валют EM, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"В последние дни ослабление рубля к доллару (которое началось еще в первых числах июня) заметно ускорилось. За последние две недели ослабление составило 5%. Однако пока такое движение не выбивается из общей динамики валют EM (локальные валюты Мексики, Бразилии, Колумбии обесценились к доллару на 4,9-7,4%). Поскольку рубль дешевеет не сильнее валют других EM, по нашему мнению, риска для финансовой стабильности пока нет (то есть регулятор, скорее всего, не будет предпринимать мер дополнительно к уже объявленным для стабилизации курса)", - пишут специалисты.

По их мнению, в настоящий момент для курса рубля внешний фон выступает катализатором ослабления, которое обусловлено, прежде всего, ухудшением фундаментальных факторов:

1) близкое к нулю (или даже отрицательное в некоторые месяцы) сальдо счета текущих операций (из-за падения экспорта углеводородов более сильными темпами, чем импорт, а также выплаты дивидендов),

2) резко возросший вывоз капитала частным сектором (из-за низких рублевых ставок и либерализации валютного законодательства). "При этом, если бы аппетит к риску EM оставался высоким (как в 1П), то приток средств нерезидентов в ОФЗ компенсировал бы упомянутые факторы, и такого ослабления рубля бы не было. Также влияние этих факторов усиливается тем обстоятельством, что запас валютной ликвидности в банковском секторе истощился, в результате теперь банковский сектор не может компенсировать вывоз капитала нефинансовым сектором без негативного влияния на курс рубля и/или стоимость валютной ликвидности на локальном рынке", - отмечают аналитики банка.

"Историческое сопоставление рублевой и долларовой стоимостей нефти Brent, приведенных к текущим ценам, свидетельствует о том, что текущая точка находится несколько выше регрессионной линии. Это означает, что сейчас курс рубля слабее своего равновесного значения. Однако учитывая тот факт, что в 1П 2020 г. рубль был заметно крепче (на 5-10%) него, отклонение вверх от равновесия во 2П выглядит закономерным. При этом мы считаем, что текущий курс рубля не содержит заметную премию за риск введения санкций (то есть их введение привело бы к дополнительному ослаблению рубля)", - указывают эксперты Райффайзенбанка.

Аналитики отмечают, что в этой связи обратил на себя внимание завершившийся в сентябре налоговый период: объемы уплаченных налогов, по их оценкам, были даже выше, чем в предшествующем месяце, а рубль ускорил падение. Обычно налоговые выплаты сопровождаются продажей валюты экспортерами, и курс рубля при прочих равных или укрепляется, или замедляет ослабление. Нетипичная ситуация в сентябре могла произойти или из-за того что большая часть экспортеров продала валюту заранее, или уплата налогов произошла из свободных рублевых средств (образованных, в том числе за счет кредитов), то есть компании могли накапливать валютную выручку в ожидании ослабления рубля (что является негативным сигналом для рубля), обращают внимание специалисты банка.

"Запуск ЦБ РФ с 1 октября до конца года дополнительных продаж валюты (связанных со сделкой по продаже Сбербанка, но теперь без привязки к цене URALS, как это было в 1П) в объеме 2,9 млрд руб. в день (~800 млн долл. в мес.), по оценкам регулятора (с которыми мы согласны), "не окажет существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка". Однако эти продажи замедлят темп ослабления рубля или даже приведут к стабилизации курса, если риски санкций не реализуются", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.